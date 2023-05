Presa na Indonésia por tráfico de drogas, jovem brasileira será interrogada nesta terça-feira

Em mais uma etapa do julgamento por tráfico internacional de drogas, a Justiça da Indonésia vai ouvir nesta terça-feira a brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos.

O julgamento de Manuela começou no início de abril, dois meses após ela ser indiciada e está sendo acompanhado de perto pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Se condenada, ela pode pegar pena de morte, mas o país também costuma sentenciar quem é flagrado com drogas no país a vários anos de prisão ou até mesmo prisão perpétua. Enquanto aguarda a decisão da justiça da Indonésia, Manuela está presa no Presídio Feminino Kerobokan.

A Defesa

Além de um advogado no Brasil, a família da jovem contratou um advogado e um tradutor na Indonésia para acompanhar o caso.

A defesa alega que os criminosos teriam oferecido férias e aulas de surfe para ela em Bali em troca do transporte da mercadoria e que ela chegou a desistir da ideia, mas foi coagida pelos criminosos a seguir com o plano.

O advogado disse ainda que a quadrilha usou argumentos pessoais para convencê-la, como “orar nos templos para pedir a cura da mãe”, que sofrera um AVC e estava internada.

O advogado Davi Lira da Silva acredita que seja possível conseguir uma pena menor, de alguns anos de cadeia.

Como ela foi presa?

Manuela foi detido no aeroporto de Bali em dezembro com 3 quilos de cocaína pura escondida em sua bagagem, após uma viagem que começou no aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina.

Antes da prisão, Manuela trabalhava como autônoma, vendendo perfumes e lingeries, e morava em Santa Catarina com a mãe, dividindo tempo ainda com o pai, que vive no Pará.