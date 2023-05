Ao chegar ao Brasil, Thiago Brennand reclamou de cansaço: “Estou há dois dias com a mesma roupa”

Imagem exclusiva do 'Fantástico' mostrou Thiago Brennand após desembarcar de volta ao Brasil (Reprodução/TV Globo)

O empresário Thiago Brennand, que responde por crimes sexuais, lesão corporal, tortura e cárcere privado, reclamou de cansaço ao ser extraditado dos Emirados Árabes para o Brasil, no sábado (29). Imagens exclusivas divulgadas pelo “Fantástico”, da TV Globo, mostraram o homem logo depois do desembarque. A reportagem também exibiu um áudio dele, no qual disse:

“Eu estou podre. Estou literalmente há dois dias com a mesma roupa”, reclamou Brennand.

Quando desembarcou em um voo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, o empresário usava um boné, máscara e tinha uma blusa cobrindo as mãos algemadas.

Ele seguiu para a carceragem da Polícia Federal, onde recebeu a visita do filho de 17 anos por cerca de 40 minutos. Ele entrou acompanhado dos advogados do acusado e saiu sem falar com a imprensa. Uma das acusações que pesa sobre Brennand é a de agredir o próprio filho.

No domingo (30), o empresário passou por uma audiência de custódia e teve a prisão mantida. Assim, foi transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na Zona Norte de SP, quando usou um moletom com capuz para cobrir o rosto.

Ainda conforme o “Fantástico”, assim que chegou ao presídio, onde será mantido até que seja julgado pela Justiça, ele teve que raspar o cabelo e a barba.

O empresário segue mantido em uma cela individual, onde pode ficar isolado dos demais detentos por até 30 dias, o que é um procedimento padrão para todos. A defesa de Brennand foi procurada para comentar sobre a extradição dele, mas não houve retorno.

Empresário Thiago Brennand responde a processos por crimes sexuais, agressão, cárcere privado, entre outros, no Brasil (Reprodução/Instagram)

Relembre o caso

Brennand se tornou réu em oito processos no Brasil. Em cinco deles, teve a prisão preventiva decretada, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo. A defesa dele tentou revogar essas decisões que pesam contra ele, alegando que o empresário queria deixar os Emirados Árabes e entregaria seu passaporte no Brasil, mas desde que não fosse preso. No entanto, a solicitação foi negada.

Depois que a extradição já tinha sido autorizada, ele foi detido no último dia 17, quando a inteligência da polícia árabe desconfiou que ele poderia tentar fugir para a Rússia, onde tem amigos e já viveu por um período antes da pandemia de covid-19. De acordo com informações da TV Globo, ele resistiu à prisão, alegou “inocência” e disse que está sendo “injustiçado”.

O empresário passou a ser investigado em agosto de 2022, quando foi filmado agredindo a modelo Helena Gomes em uma academia de luxo em São Paulo e as imagens viralizaram. Depois disso, outras vítimas passaram a procurar a polícia para denunciá-lo por crimes de agressão, estupro, cárcere privado, tortura, armazenamento ilegal de armas, entre outros.

Thiago Brennand desafiava suas vítimas a denunciá-lo, com a certeza da impunidade. Em áudios enviados a uma mulher, a qual ele acusava de difamação, o homem ironizou o risco de ser preso. “Vão me meter na cadeia, ó meu Deus”, disse.

