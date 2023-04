Thiago Brennand é encaminhado ao CDP de Pinheiros

Acusado de uma série de crimes sexuais, o empresário Thiago Brennand chegou ontem ao aeroporto Internacional de Guarulhos e hoje passou por uma audiência de custódia, onde o juiz decidiu manteve a prisão preventiva e ordenou que o réu fosse levado para o Centro de Detenção Provisória Pinheiros 1, em São Paulo.

Entre outras coisas, Brennand é acusado de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça e estava foragido nos Emirados Árabes desde que teve sua prisão decretada. Ele foi preso no país após o Brasil pedir sua extradição, pois temia-se que ele pudesse fugir para a Rússia, onde o empresário tem amigos e já morou. Segundo os policiais que efetuaram a prisão, ele resistiu ao ser abordado e disse que era inocente das acusações.

Brennand chegou por volta das 9h deste domingo ao fórum de São Paulo algemado, mas ao contrário dos demais presos que passaram por audiência ele não veio no porta-malas da viatura.

Na carceragem da Polícia Federal, o empresário recebeu a visita do filho de 17 anos por cerca de 40 minutos. Ele entrou acompanhado dos advogados do acusado e saiu sem falar com a imprensa. Uma das acusações que pesa sobre Brennand é a de agredir o próprio filho.

Pesa contra ele ao todo cinco mandados de prisão. Em agosto de 2022, ele foi filmado agredindo uma modelo e outras alunas na academia de São Paulo, e outras vítimas o denunciaram também por agressão. Ele responde ainda por estupro e cárcere privado e tortura, agressão a um funcionário de condomínio e ameaça a outro funcionário. Ele também é réu em uma ação contra um garçom do restaurante Fasano.