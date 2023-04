Prefeitura de Santo André lança concurso com 450 vagas que pagam até R$ 9,7 mil; veja detalhes

Prefeitura lança concurso público, com inscrições exclusivas pela internet (Yanalya/Freepick/Divulgação)

A Prefeitura de Santo André, no ABC Paulista, lançou um concurso público que visa preencher 450 vagas. As funções, de níveis fundamental, médio, técnico e superior, têm salários que chagam a R$ 9,7 mil. Os interessados devem se cadastrar pela internet do dia 4 de maio a 19 de junho.

Conforme a prefeitura, os selecionados, além do salário, terão benefícios como refeição fornecida no local de trabalho, auxílio-transporte, convênio médico, gratificação bienal por tempo de serviço, licença-prêmio por tempo de serviço, auxílio-babá ou creche, além de regime de previdência complementar.

De acordo com o edital, do total de vagas, 216 são destinadas aos candidatos de nível fundamental. Veja abaixo:

Ajudante de Topografia e Cadastro (1 vaga);

Auxiliar de Almoxarifado (1);

Carpinteiro (3);

Dedetizador (5);

Encanador (2);

Funileiro (1);

Jardineiro I (20);

Lactarista (8);

Mecânico de Autos (3);

Merendeira (40);

Motorista Paramentador (1);

Operador de Máquina Pesada (3);

Paramentador (2);

Pedreiro (10);

Pintor (5);

Servente Geral (105);

Serralheiro (3);

Tapeceiro (1);

Tratador de Animais (1); e

Vidraceiro (1).

Para o nível médio/técnico, são 176 vagas estão distribuídas entre 40 cargos:

Agenciador de Serviços Funerários (1);

Agente Ambiental (1);

Agente Cultural (1);

Agente de Lazer (1);

Agente de Monitoramento (1);

Agente de Saúde (5);

Agente de Trânsito e Transporte Municipal (40);

Agente Previdenciário – Instituto de Previdência (1);

Artista Educador (1);

Assistente de Produção Áudio Vídeo (1);

Auxiliar Administrativo II (30);

Auxiliar Administrativo II – Meio Ambiente/Paranapiacaba (5);

Auxiliar de Biblioteca (1);

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho (1);

Auxiliar de Farmácia (1);

Auxiliar de Laboratório (1);

Auxiliar de Recursos Humanos (1);

Auxiliar em Saúde Bucal (1);

Cadastrador de Imóveis (1);

Cenotécnico (1);

Comprador (1);

Desenhista (1);

Editor de Imagem (1);

Educador Social (1);

Eletricista (10);

Mecânico de Máquina Pesada (3);

Motorista CNH “D” (50);

Operador Eletroeletrônico Teatro (1);

Pesquisador de Valores Imobiliários (1);

Produtor de Áudio e Vídeo (1);

Recepcionista (1);

Técnico de Defesa do Consumidor (1);

Técnico de Edificações (1);

Técnico de Enfermagem (1);

Técnico de Informática (1);

Técnico de Laboratório (1);

Técnico de Segurança do Trabalho (1);

Técnico Eletrônico (1);

Técnico em Agrimensura (1); e

Telefonista (1).

Já os candidatos que têm formação de nível superior, contam com 58 vagas:

Agente de Fiscalização (2);

Agente de Fiscalização – Defesa do Consumidor (1);

Analista de Investimentos – Instituto de Previdência (1);

Analista de Recursos Humanos (2);

Analista de Tecnologia da Informação – Sistemas (1);

Analista de Tecnologia da Informação – Redes e Data Center (1);

Analista de Tecnologia da Informação – Administração de Banco de Dados (1);

Analista Financeiro (1);

Analista Jurídico (2);

Analista Previdenciário – Instituto de Previdência (1);

Arquiteto (1);

Assistente Cultural (2);

Assistente Social – Secretarias Diversas (2);

Assistente Social – Secretaria de Assistência Social (2);

Auditor de Controle Interno (1);

Auditor Fiscal da Receita Municipal (1);

Bibliotecário (1);

Biólogo (1);

Biomédico (1);

Contador (1);

Economista (1);

Educador de Saúde Pública (1);

Enfermeiro I (2);

Enfermeiro do Trabalho (1);

Engenheiro de Segurança do Trabalho (1);

Engenheiro – Agrônomo (1);

Engenheiro – Civil (1);

Engenheiro – Civil Trânsito (1);

Engenheiro – Elétrico (1);

Estatístico (1);

Farmacêutico (1);

Fonoaudiólogo (1);

Geógrafo (1);

Médico do Trabalho (1);

Médico Perito (1);

Nutricionista (2);

Odontólogo (1);

Pedagogo (1);

Pedagogo – Secretaria de Assistência Social (1);

Profissional de Educação Física (1);

Psicólogo (2);

Psicólogo – Secretaria de Assistência Social (2);

Sociólogo (2);

Sociólogo – Secretaria de Assistência Social (2); e

Veterinário (2).

Inscrições

Os interessados devem se inscrever no site da Fundação Vunesp, a organizadora do concurso, entre os dias 4 de maio e 19 de junho. As taxas custam:

R$ 44,50 para níveis alfabetizado e fundamental;

R$ 56,50 para ensinos médio e técn ico; e

R$ 82,20 para formação superior.

Os inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. O exame está previsto para o dia 13 de agosto de 2023.

Serviço:

Concurso público da Prefeitura de Santo André