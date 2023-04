Preso segundo suspeito de assaltar cantor Péricles, em SP; rapaz estava com moto furtada

A Polícia Civil prendeu o segundo suspeito de envolvimento no assalto ao cantor Péricles, que teve seu carro de luxo roubado em Santo André, no ABC Paulista, em fevereiro deste ano. Segundo a corporação, o rapaz foi flagrado na madrugada desta sexta-feira (28) circulando com uma moto furtada na cidade de Mauá, que fica na mesma região onde o assalto ao artista ocorreu.

O suspeito, identificado como Felipe Lucas de Oliveira, foi levado para o 2º Distrito Policial de Santo André, onde o caso é investigado. Além dele, já tinha sido preso Guilherme Toshihiko Shiozuka, que é parente de um vizinho da mãe de Péricles e já tinha uma extensa ficha criminal.

O artista foi abordado pelos bandidos na noite do último dia 16 de fevereiro. Um vídeo registrou o momento em que ele se preparava para entrar no carro, um Land Rover Discovery cinza, ano 2022, quando um criminoso encapuzado e armado anunciou o assalto (veja abaixo). Depois, um comparsa se aproximou em um carro branco e ambos fugiram.

Mano roubaram o carro do Péricles pic.twitter.com/8wpVxwNKjo — Leeo (@leeoms) February 17, 2023

No dia seguinte, o carro foi encontrado desmontado, na Zona Leste de São Paulo, após uma denúncia anônima. Desde então, os suspeitos eram procurados.

As defesas de Oliveira e Shiozuka não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

O roubo

Péricles estava acompanhado da esposa e da filha mais nova e se preparava para entrar no veículo, na porta da casa da mãe dele, no bairro Camilópolis, quando um criminoso os abordou.

Vídeos que circulam nas redes mostram quando Péricles abrindo a porta do carro do carona enquanto a esposa dele, Lidiane Faria, ao perceber a aproximação do criminoso, atravessa a rua com a filha, Maria Helena, de 3 anos. É quando o bandido encapuzado anuncia o roubo.

Péricles levanta as mãos e o assaltante pega sua bolsa. Em seguida, ele entra no carro. O cantor segue se afastando com os braços erguidos e depois chega a caminhar na direção da porta do motorista. Um carro branco com outro criminoso se aproxima e, na sequência, o assaltante foge levando o veículo do artista.

Carro do cantor Péricles foi localizado já desmontado, na Zona Leste de SP (Divulgação/Polícia Militar)

