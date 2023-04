Desabamento de prédio deixa dois mortos em Olinda; vídeos mostram operação de resgate

O desabamento de parte de um edifício deixou dois mortos e pelo menos quatro feridos, em Olinda, no Recife (PE), na noite de quinta-feira (27). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a operação de resgate. O Corpo de Bombeiros segue vasculhando a área, com a ajuda de cães, em busca de outras possíveis vítimas (veja abaixo).

URGENTE 🚨 Prédio desaba em Jardim Atlântico, Olinda. Há vitimas sob os escombros. pic.twitter.com/Y4xWut6Atg — Katarina Moraes (@katarinagmoraes) April 28, 2023

Um prédio de 3 andares desabou em Olinda, no bairro de Jardim Atlântico agora a noite, e a informação preliminar que eu tenho é que o local era habitado e pessoas estão nos escombros. Os bombeiros já estão no local, mas não há informações oficiais por enquanto. pic.twitter.com/11H4bNQ0DX — Luan Amaral ✊🏿 (@Luanamaral91) April 28, 2023

Os bombeiros foram acionados pouco depois das 22h, quando vizinhos do prédio, localizado na Rua Acapulco, no bairro de Jardim Atlântico, escutaram um grande estrondo. Quando os socorristas chegaram, parte do edifício já tinha ruído.

Buscas passaram a ser realizadas e um homem de 32 anos e um adolescente, de 13, foram encontrados mortos. Outras quatro pessoas sofreram ferimentos e foram levadas para hospitais da região. Pelo menos mais cinco pessoas ainda são procuradas.

Na manhã desta sexta-feira (28), um homem foi resgatado com vida, após indicação de um cão farejador. Veja abaixo:

Cão indica a localização de uma das vítimas do desabamento de prédio em Jardim Atlântico, Olinda. O homem foi resgatado com vida! Vídeo da @tvjornalsbt pic.twitter.com/DTAw78XK37 — Natalia Ribeiro (@press_natalia) April 28, 2023

Prédio interditado

Conforme informações da TV Globo, reproduzidas pelo site G1, havia 16 pessoas no edifício, que tem 32 apartamentos, com térreo e três andares, no momento do desabamento.

A Defesa Civil informou que o imóvel já havia sido interditado e desocupado, por apresentar riscos de desabamento. Mesmo assim, o edifício voltou a ser ocupado.

No Twitter, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), disse que prestará todo o apoio necessário. “Acabo de receber a notícia do desabamento de um prédio em Jardim Atlântico, Olinda. O governo de Pernambuco prestará todo o apoio necessário”, escreveu.

Acabo de receber a notícia do desabamento de um prédio em Jardim Atlântico, Olinda. Os Bombeiros já estão atuando na ocorrência e no socorro de possíveis vítimas. Ficaremos atentos ao trabalho. O Governo de Pernambuco prestará todo o apoio necessário. — Raquel Lyra (@raquellyra) April 28, 2023

Já o prefeito da cidade de Olinda, professor Lupércio (Solidariedade), declarou que todas as secretarias foram acionadas para auxiliar as vítimas. “Estamos mobilizados para prestar toda assistência para as vítimas do edifício que desabou há pouco”, destacou ele.

Estamos mobilizados para prestar toda assistência para as vítimas do Edifício Lene, que desabou há pouco, em Jardim Atlântico.



Todas as secretarias de Olinda seguem de prontidão para ajudar no que for preciso. — Professor Lupércio (@prof_lupercio) April 28, 2023

