VÍDEOS: Incêndio de grandes proporções atinge comunidade na Zona Leste de São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma comunidade na região da Penha, na Zona Leste de São Paulo, desde a madrugada desta quinta-feira (27). Vídeos divulgados pelo Corpo de Bombeiro mostram as que as chamas atingiram várias residências (assista abaixo). Pelo menos uma pessoa foi socorrida com queimaduras, mas não há mais detalhes sobre o estado de saúde dela.

20 vtrs atuam neste momento em incêndio na Zona Leste de SP.

Equipes do CB atuando em um grande incêndio na Comunidade do Pau Queimado na Zona Leste de SP.

De acordo com a corporação, as chamas começaram por volta das 4h15, na comunidade conhecida como Pau Queimado. Mais de 20 viaturas foram enviadas ao local, enquanto os próprios moradores tentavam apagar o fogo jogando água por meio de baldes.

Por volta das 6h30, os bombeiros informaram que o incêndio estava controlado, mas ainda era realizada a operação de rescaldo para evitar que novos focos possam surgir. O número de moradias afetadas, assim como o número de desabrigados, ainda não foi confirmado.

Moradores relataram à TV Globo que o incêndio começou após uma vela cair em uma das casas. No entanto, os bombeiros ainda não informaram sobre as causas das chama.

Trânsito

Por conta do incêndio, os bombeiros tiveram que interditar algumas ruas nas imediações. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), há um bloqueio na Marginal Tietê, no sentido Ayrton, Pista Local, no trecho de acesso a Avenida Gal Milton Tavares de Souza.

Ainda não há previsão de quando o trecho será liberado.