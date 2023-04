VÍDEO: Após queimar combustível no ar, avião consegue fazer pouso de emergência em Goiás; veja

Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência no Aeroporto Municipal de Anápolis, em Goiás, na manhã desta quinta-feira (27). Antes de pousar, no entanto, a aeronave teve que ficar 1h20 no ar para queimar o combustível e evitar riscos de explosão. Duas pessoas estavam a bordo, mas escaparam ilesas.

Um vídeo divulgado pelo jornal local “A Redação” mostrou quando o avião tentou pousar pela primeira vez, mas precisou arremeter e voltou ao ar (veja abaixo).

SUSTO - Avião pequeno faz pouso de emergência em Anápolis https://t.co/4NIGUrxVGC pic.twitter.com/Jao0uz4gzw — Jornal A Redação (@aredacao) April 27, 2023

Depois de voar para queimar o combustível, a aeronave finalmente conseguiu realizar o pouso de emergência. No local, equipes do Corpo de Bombeiros já aguardavam para prestar os devidos socorros. Conforme a corporação, as duas pessoas que estavam no avião não ficaram feridas.

O voo partiu nesta manhã de Goiânia, com destino à Anápolis, quando o piloto percebeu o problema no trem de pouso e foi necessária a manobra de emergência. Não há informações sobre as causas da falha mecânica.

