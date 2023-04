Jovem desaparecida em Planaltina: suspeito foragido é encontrado escondido em povoado

A polícia do Distrito Federal anunciou nesta quarta-feira a prisão de Sérgio Alves da Silva, 42 anos, o principal suspeito pelo desaparecimento da estudante Regiane da Silva, de 21 anos, em Planaltina. A notícia é do Correio Braziliense.

Regiane desapareceu no último dia 17 quando saiu da escola noturna para voltar para casa. Câmeras de segurança mostraram o momento em que Sérgio abordou a jovem na rua, no bairro Nossa Senhora de Fátima, e depois disto ela nunca mais foi vista.

Durante as investigações, a polícia encontrou uma pulseira branca, um tufo de cabelo vermelho e uma bala lacrada e a família disse que os objetos, assim como o cabelo, eram de Regiane. A polícia vasculhou todas as matas da região com ajuda de cães farejadores, mas nada encontrou.

A bicicleta que a jovem usava foi encontrada com outro homem, que alegou ter comprado de um terceiro. Ele foi autuado por receptação.

PRISÃO DO SUSPEITO

A Guarda Municipal de Planaltina foi acionada por um homem que havia sido assaltado e durante as buscas pelo ladrão os policiais encontraram um homem tentando se esconder, no distrito de São Gabriel.

O suspeito foi preso e identificado como Sérgio Alves da Silva. DE acordo com a Guarda Municipal, no momento em que foi cercado ele tentou se matar com uma facada no pescoço. Ele foi socorrido e levado ao hospital, onde permanece internado.

A ficha criminal de Sérgio conta com seis condenações desde 2004, quatro por roubo e uma por ameaça. Somando todas as penas, ele já foi condenado a mais de 45 anos de prisão, mas no começo de abril, por decisão da Justiça, ele foi beneficiado com a ‘saidinha’, mas não retornou ao presídio onde cumpria pena em regime semiaberto. Essa não foi a primeira vez que ele descumpriu a lei de progressão de pena.

O estado de saúde de Sérgio ainda não foi informado e a polícia não sabe quando vai poder interrogá-lo.