Fim do mistério: corpo da estudante de Planaltina é encontrado; preso confessou estupro e morte

Policiais de Planaltina encontraram na manhã desta quinta-feira o corpo da jovem Regiane da Silva, de 21 anos, que estava desaparecida há cerca de 10 dias, enterrado às margens do rio São Bartolomeu, no setor Tradicional, de acordo com notícia do jornal Correio Braziliense.

No início da manhã, a polícia havia capturado Sérgio Alves, de 42 anos, a última pessoa vista com a jovem antes de seu desaparecimento. Ele havia assaltado um comerciante local pra roubar carteira e celular e acabou preso pela polícia, mas antes tentou se matar com uma facada no pescoço. Levado ao hospital, ele confessou ter estuprado e matado Regiane e indicou o local onde o corpo havia sido enterrado.

De acordo com a polícia, a jovem foi enterrada ao lado da mochila que usava quando tinha acabado de deixar a escola noturna, de bicicleta, no bairro do Centrão. A bicicleta que ela usava também foi encontrada pela polícia com um homem que disse tê-la comprado de outro rapaz.

Durante as investigações, a polícia encontrou nas matas perto da escola uma pulseira branca, um tufo de cabelo vermelho e uma calcinha rosa, que os familiares confirmaram pertencer a Regiane. Apesar das evidências, a família continuava acreditando que poderia encontrar a filha com vida e sua mãe viajou da Bahia para o Distrito Federal para acompanhar as buscas.

O réu confesso, que já tinha extensa ficha criminal e deixou a cadeia em abril na ‘saidinha’, vai responder pelos crimes de roubo, estupro, homicídio e ocultação de cadáver.

Somando todas as suas condenações anteriores, Sérgio Alves tinha que cumprir mais de 42 anos de cadeia.