Após falha no Metrô de SP, passageiros têm que descer e andar em trilhos; vídeos mostram caos em estações

Uma falha interrompeu a circulação de trens na Linha 5-Lilás, do Metrô de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (27). Por conta do problema, passageiros tiveram que descer dos vagões, nas proximidades da estação Santo Amaro, e caminharam sobre os trilhos (veja abaixo). Nas redes sociais, vídeos mostram a lotação e caos enfrentados pelos passageiros, que tiveram que seguir viagem em ônibus da Operação Paese.

Por volta das 06:00 dois trens da linha 5 lilás do Metrô ( Via Mobilidade) pararam próximo da estação Guido Caloi ( sentido Santo Amaro ) e todos passageiros foram orientados e descer e seguir caminhando pela passarela de emergência até a estação.

Colaborou: @fsdaan pic.twitter.com/i3FSpPOlce — São Paulo Sobre Trilhos 🚈 (@SPSobreTrilhos) April 27, 2023

Trem da linha 5 lilás parou antes de chegar na estação por volta das 06:00, passageiros foram obrigados a caminhar pela passarela de emergência até a estação.

Valeu Via Mobilidade!

Colaborou: @cristian_alexandre_sheik pic.twitter.com/Cgf8aAR3kU — São Paulo Sobre Trilhos 🚈 (@SPSobreTrilhos) April 27, 2023

De acordo com a Viamobilidade, concessionária responsável pela linha, a falha ocorreu no sistema de sinalização dos trens, o que impedia a abertura das portas. Assim, os agentes de segurança foram acionados e liberaram as portas manualmente, fazendo com que os passageiros caminhassem até a estação.

Por conta da falha, a concessionária acionou a Operação Paese e foram disponibilizado 35 ônibus para atender os passageiros. Apesar disso, houve bastante confusão na hora do embarque. Veja abaixo:

Hoje foi tenso em pic.twitter.com/vKYHSr8H4V — Gisele Oliveira (@gisaoliver50) April 27, 2023

A ViaMobilidade informou, ainda, que a circulação na linha começou a voltar ao normal por volta das 8h, com trens circulando nos dois sentidos.

Nas redes sociais, passageiros divulgaram vídeos e reclamaram de mais um dia de problemas para circular na linha.

Veja abaixo algumas publicações:

Linha 5-Lilás do metrô em SP com o trajeto entre Capão Redondo e Giovanni Gronchi interompido por problemas de sinalização.



O sistema #Paese foi acionado para levar os passageiros até a estação Santo Amaro.



📸 Estação Campo Limpo neste momento pic.twitter.com/FMoRKt1Hm7 — Cleiton Andrade (@CleAndrade94) April 27, 2023

linha lilás do @metrosp_oficial parada nesse momento (estação chácara klabin) pic.twitter.com/drpgLUFcma — renata (@mania_de_pop) April 27, 2023

Evitem a #linhalilas hoje. Eles falam que está lenta, mas estação lotada, impossível de entrar. Passe entre santo amaro e capão redondo.#sp #metro #ViaMobilidade pic.twitter.com/FcapkG54Bg — Rafa Teles🏝🧭🌎 (@RafaTeles) April 27, 2023

5h23 e a estação Capão redondo já estava como ?

LOTADONA

Motivo:

Devido à falha de sinalização na região de Santo Amaro, os trens não estão prestando serviço na estação. Sistema PAESE acionado entre as estações Capão Redondo e Largo Treze.

Via @ovictor_ramos pic.twitter.com/xzMrOhvi0p — São Paulo Sobre Trilhos 🚈 (@SPSobreTrilhos) April 27, 2023

Mais um dia tranquilo na linha lilás #metro @DiariodaCPTM



Incompetência sob trilhos deveria ser o slogan da via mobilidade, ainda desligaram TODAS as escadas rolantes aqui na estação. pic.twitter.com/dCCN197dmg — reclame aqui (@euhiumy) April 27, 2023

