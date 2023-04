Vidente que acha que Madeleine McCann está viva conta como começou a ter visões

Quando a história de Julia Wendell, polonesa que acreditava ser Madeleine McCann, começou a ganhar repercussão, rapidamente um nome se uniu ao da jovem de 21 anos.

Tratava-se de Fia Johansson, uma vidente e investigadora particular, que começou a apoiá-la e até a levou para os Estados Unidos participar de um programa de TV.

Logo, a história de apoio se tornou problemática e hoje as duas trocam acusações, Fia acusa Julia de não aceitar que não é Madeleine e afirma que ela é investigada por pedofilia, e a jovem de 21 anos alega que foi usada por ela apenas para conseguir ficar sob os holofotes e ganhar fama.

A fama de Fia sempre esteve relacionada com previsões sobre o caso Madeleine McCann, pois ela afirma que a menina está viva e vive sem se lembrar de nada na Alemanha.

Quando seu nome começou a ser tocado na imprensa, ela deu entrevistas afirmando que desde a adolescência tem “visões” de pessoas desaparecidas. Ela conta que quando ignora os “espíritos”, é “punida” com dor de cabeça, náusea e ondas de calor inexplicáveis.

De acordo com o Daily Mail, ela afirmou em entrevistas que sua primeira experiencia paranormal foi quando ela viu que um familiar sofreria um acidente de carro e a previsão se tornou real 40 minutos depois.

“Eu vejo as cores primeiro - e quando o vermelho e o preto aparecem, sei que algo maluco está para acontecer e devo avisar ou parar essa pessoa imediatamente. Às vezes eu fecho meus olhos e medito e posso ter uma visão, como um filme, de exatamente o que vai acontecer”, explica.

Fia morava em Estocolmo, na Suécia, com seu tio, aos 14 anos e conta que essa foi a primeira vez que ela ajudou a polícia.

Ela alega que suas visões mostraram onde estava o corpo de Jessica Anderson, uma menina desaparecida.

“Fui à polícia para compartilhar com eles as informações que estava coletando sobre o paradeiro do corpo. Esse tipo de presente é inexplicável, mas o que eu compartilhei com a polícia permitiu que eles localizassem o corpo da menina e essencialmente levou a uma acusação e prisão do perpetrador”, afirmou Johansson, sem fornecer provas, à Forbes.

Sua “carreira” e cooperação com a polícia teria começado aí e rendido a resolução de assassinatos e pessoas desaparecidas, como também a frustração de ataques terroristas.

Ela afirma que foi contratada por agências de investigação no Reino Unido, França e Alemanha, mas não apresenta provas consistentes.

