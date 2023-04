“Última palavra vem de Deus”: família acredita que jovem que sumiu ao sair de escola em Planaltina está viva

Completando 10 dias de desaparecimento, a família de Regiane da Silva, de 21 anos, disse que ainda tem esperança de encontrar a jovem com vida, segundo notícia do Correio Braziliense.

Regiane desapareceu quando saiu da escola noturna para casa, em Planaltina há quase duas semanas, sem deixar vestígios. Segundo a polícia, ela foi a escola e assistiu às aulas naquele dia, mas sumiu quando voltava para casa. Na noite do desaparecimento, segundo a mãe da jovem, Dulcinéia Alexandre da Silva, seu celular já não atendia e não retornava as mensagens.

A polícia do Distrito Federal divulgou ontem a identidade do principal suspeito, um homem de 42 anos que foi a última pessoa vista com Regiane antes do seu desaparecimento. Sérgio Alves da Silva é considerado foragido da Justiça e está sendo procurado pela polícia.

As câmeras de segurança próximas a escola registraram que o homem abordou a jovem de forma violenta. O suspeito já tem longa ficha criminal, com seis condenações por roubos e ameaças e sua pena era de mais de 45 anos. No começo de abril ele foi beneficiado por uma ‘saidinha’ e não retornou ao presídio, onde cumpria pena em regime semiaberto. Desde então ele é procurado pela Justiça.

BUSCAS

A mão da jovem, que mora no interior da Bahia, viajou para Planaltina nesta segunda-feira para acompanhar as buscas. . “A última palavra vem de Deus e é nele que confio. Estou sem dormir desde o dia do ocorrido, me deu febre e fiquei doente. É algo que não desejo nem ao meu pior inimigo”, disse.

Regiane morava com a irmã no Distrito Federal há cerca de seis meses. Segundo Dulcinéia, ela veio para trabalhar e estudar. “Ainda pedi para ela não vir para cá. Não queria mesmo, mas sabia que era na boa intenção de me ajudar”, disse a mãe.