Grupos neonazistas: Justiça manda tirar Telegram do ar por empresa se negar a fornecer informações

A Justiça Federal do Espírito Santo determinou que todas as operadoras de telefonia e lojas de aplicativos retirem imediatamente do ar o aplicativo de mensagem Telegram, após a empresa se recusar a entregar à Polícia Federal todos os dados sobre grupos neonazistas que agem na plataforma. As informações são do G1.

Além da suspensão, a Justiça alterou a multa aplicada à empresa, de R$ 100 mil, para R$ 1 milhão por dia, caso o aplicativo não forneça as informações. Os dados solicitados fazem parte de uma investigação para combater grupos neonazistas que poderiam estar ligados ao compartilhamento de conteúdos que incentiva ataque a escolas.

Na semana passada, o ministro Flávio Dono, do Ministério da Justiça, havia adiantado que o governo abriria um processo administrativo contra a empresa por não informar os mecanismos que a empresa adota para conter conteúdos de ódio e que incitam ataques a escolas, e advertiu que o aplicativo seria suspenso se continuasse se negado a colaborar.

A diretoria de inteligência da Polícia Federal disse que as empresas Vivo, Claro, Tim e OI, além do Google e Apple, receberiam ainda hoje um oficio pedindo a suspensão do Telegram em suas redes e lojas de aplicativos.

LEIA TAMBÉM: “Última palavra vem de Deus”: família acredita que jovem que sumiu ao sair de escola em Planaltina está viva

Investigação

A solicitação da Polícia Federal ocorreu depois que as investigações sobre o ataque em uma escola em Aracruz mostrou que o jovem responsável pela morte de quatro estudantes usava o Telegram para interagir com grupos com conteúdos antissemitas.

“Observou a autoridade policial que o menor infrator era integrante de grupos de Telegram de compartilhamento de material de extremismo ideológico, cuja divulgação de tutoriais de assassinato, vídeos de mortes violentas, tutoriais de fabricação de artefatos explosivos, de promoção de ódio a minorias e ideais neonazistas”, diz trecho do pedido de quebra de sigilo feito pela PF, e não atendido pela plataforma.