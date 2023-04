Covid-19: Cidade de SP começa a aplicar hoje vacina bivalente em pessoas a partir de 50 anos

A Prefeitura de São Paulo informou que começa a aplicar nesta quarta-feira (26) a vacina bivalente contra a covid-19 para a faixa etária acima dos 50 anos. Podem receber os imunizantes aqueles que completaram o esquema básico ou que já receberam uma ou duas doses de reforço, respeitando o intervalo de quatro meses da mais recente.

A vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados nas AMAs/UBSs Integradas, também das 7h às 19h.

No último dia 24, o Ministério da Saúde liberou a aplicação das vacinas bivalentes para a faixa a partir dos 18 anos. No entanto, a prefeitura diz a que a Capital ainda não recebeu doses suficientes para toda a população, assim, foi definida a faixa a partir dos 50 anos.

Além disso, já recebiam essa vacina na cidade de São Paulo os idosos acima de 60 anos, além de pessoas maiores de 12 anos com imunossupressão ou com comorbidades, indígenas, gestantes e puérperas, residentes em Instituições de Longa Permanência e funcionários desses equipamentos da cidade de São Paulo, profissionais da saúde, pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além da população em situação de rua.

No estado de São Paulo, o governo informou que também ainda não recebeu as doses para todos os adultos acima de 18 anos, que é um público de cerca de 23 milhões de pessoas. Assim, a Secretaria da Saúde Estadual autorizou que os municípios definam o cronograma de acordo com a disponibilidade de doses.

