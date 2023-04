Nada vai passar batido: Paulo Cupertino ganha outra acusação e faz mais uma ‘vítima’

Além de já estar formalmente acusado pelo assassinato do ator Rafael Miguel e seus pais, crimes pelos quais irá à júri popular, o ex-empresário Paulo Cupertino enfrenta implicações na Justiça e deverá prestar esclarecimentos, o que já resultou em novas acusações.

Desta vez, Cupertino será levado a julgamento por utilizar os dados de outra pessoa em uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mais um dos diversos documentos falsos que ele utilizou no período em que esteve foragido e transitou por outros estados brasileiros até ser detido.

Embora os dados sejam verdadeiros, o Instituto de Criminalística confirmou que a CNH não possui elementos de segurança e que a qualidade de impressão é baixa, confirmando mais uma vez que se trata de um documento falso utilizado pelo ex-empresário.

Vítima já se justificou à polícia

Às autoridades, a nova vítima de Cupertino, um homem de 56 anos que nasceu na Bahia, mas mora em São Paulo, declarou não saber como os dados foram parar no falso documento encontrado com o acusado de assassinar o ator Rafael, no dia de sua prisão. Ele ainda ressaltou que não emprestou seu documento para ninguém e que também não o perdeu.

Agora, já devidamente formalizado por utilizar documento falso, Cupertino, o homem de 56 anos, e polícia civil participarão de uma teleconferência no próximo dia 28 de maio. O julgamento deste caso em específico está previsto para 27 de novembro de 2023.

