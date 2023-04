Kat Torres: Justiça nega recurso e mantém ‘falsa guru’ acusada por tráfico de pessoas na cadeia

A influenciadora digital Katiuscia Torres Soares, de 34 anos, conhecida como Kat Torres, que foi presa nos Estados Unidos após várias denúncias, dentre elas de tráfico humano, estelionato religioso, extorsão, aliciamento e charlatanismo, teve mais um pedido de liberdade negado. A defesa dela já tinha solicitado a soltura, que foi negada e então recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ). No entanto, houve uma nova negativa e a mulher seguirá na cadeia.

Conforme reportagem do jornal “O Globo”, na decisão, o ministro Rogerio Schietti Cruz, do STJ, destacou que não vê motivos para a soltura de Kat, mesmo a defesa dela alegando incompetência do Juízo da 10ª Vara Criminal Federal para julgar o caso. “Não identifico ilegalidade manifesta no ato”, escreveu ele.

A influenciadora, que se apresenta nas redes sociais como “coach” e “guru espiritual”, foi presa em novembro do ano passado, juntamente com as amigas Desirrê Freitas e Letícia Maia. Na época, elas fizeram denúncias nas redes sociais, dizendo que a modelo Yasmin Brunet, filha de Luiza Brunet, estava envolvida em um esquema de tráfico de pessoas.

Por conta disso, as três ainda respondem a um processo de calúnia, difamação e ameaça movido por Yasmin, que negou veementemente qualquer ligação com o caso.

Kat foi extraditada para o Brasil e ficou detida em Minas Gerais. Depois, foi transferida para o Complexo Penitenciário Santo Expedito, em Bangu, no Rio de Janeiro, onde permanece atualmente. A defesa dela não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Influenciadora Kat Torres foi presa nos EUA e deportada para o Brasil; agora está presa no RJ (Reprodução/TV Globo)

Relembre o caso

Kat passou a ser investigada depois que famílias de duas brasileiras, que moravam com ela nos Estados Unidos, denunciaram que as jovens estavam desaparecidas. Uma delas, Letícia Maia, disse em postagem nas redes sociais que era mantida em cativeiro e que conseguiu fugir. No entanto, a amiga, Desirrê Freitas, seguia sob custódia da influenciadora.

Na ocasião, Yasmin Brunet chegou a fazer um comentário oferecendo ajuda a Letícia, mas logo também foi acusada de envolvimento no caso. A modelo negou qualquer ligação com as jovens e registrou um boletim de ocorrência por calúnia, difamação e ameaça.

Yasmin disse, também nas redes sociais, que entrou em uma live de Leticia Maia e pediu que ela mostrasse o quarto em que estava para provar que estava bem, mas a menina se irritou e encerrou a transmissão. Logo depois, tanto Kat quanto Letícia passaram a divulgar que a modelo fazia tráfico humano e que estava mantendo as jovens em cativeiro.

Após a repercussão da história, uma investigação foi instaurada e tanto Kat, quanto Letícia e Desirrê, foram presas em Maine, nos Estados Unidos, no último dia 2 de novembro. Segundo a polícia de imigração, elas estavam ilegais no país.

Kat Torres afirmava ser empresária, hipnoterapeuta, escritora, atriz e comediante (Reprodução/Facebook)

Recentemente, três mulheres procuraram as autoridades e denunciaram que foram vítimas de golpes aplicados pelo trio, entre eles envolvendo questões religiosas e de tráfico humano.

A Polícia Federal destacou que as investigações do caso continuam, mas que a Justiça decretou sigilo.

Quem é Kat Torres?

A influenciadora é natural de Belém, no Pará, e afirma ser também empresária, hipnoterapeuta, escritora, atriz e comediante.

Após as polêmicas, ela desativou seu perfil no Instagram. Mas em seu site oficial, ela oferecia um programa de “coach” que prometia “estratégias de evolução espiritual, na carreira, nas finanças e nos relacionamentos”.

Os preços dos planos variavam de R$ 73 mensais a R$ 700 anuais.

Kat Torres, presa acusada de tráfico de pessoas, oferecia programa de 'coach' para 'evolução espiritual' (Reprodução/Redes sociais)

