Passista da Grande Rio passa por cirurgia no útero e acaba com braço amputado: “Destruíram tudo”

A trancista Alessandra dos Santos Silva, de 35 anos, que é passista da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, denuncia que teve o braço amputado depois que se internou para uma cirurgia no útero, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ela, que retirou miomas, apresentou um quadro de necrose no membro e corria o risco de uma infecção generalizada, conforme relatado pelos familiares. Revoltada, a mulher diz que foi vítima de negligência e quer justiça.

“Eu quero que os responsáveis paguem, que o hospital se responsabilize, porque eles conseguiram acabar com a minha vida. Destruíram meu trabalho, minha carreira, meu sonho... tudo”, disse a passista em entrevista ao site G1.

Alessandra contou que, em agosto do ano passado, começou a sentir dores e sangramentos. Ela passou por exames que apontaram os miomas no útero. Na época, os médicos disseram que tinha que passar por uma cirurgia. O procedimento seria realizado no Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti.

A cirurgia foi marcada para o dia 3 de fevereiro deste ano e, logo depois, ela sofreu uma hemorragia. No dia seguinte, ela passou por uma histerectomia total, que é a retirada completa do útero.

A mulher seguiu internada e, no dia 6 de fevereiro, a família dela foi avisada que a passista, que estava intubada, seria transferida para o Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (Iecac), em Botafogo. Conforme o relato dos parentes, o braço da mulher estava preto, apresentando sinais de necrose.

No dia 10 de fevereiro, um médico informou que ela teve o braço drenado, mas que o procedimento não tinha dado certo e ela corria risco de infecção generalizada. Além disso, estava com o rim e o fígado “quase parando”. Assim, o profissional avisou que ela teria o braço amputado para evitar mais complicações.

“Ou era a vida de Alessandra, ou era o braço”, contou Ana Maria, mãe da passista, que destacou que os familiares autorizaram o procedimento.

“Ela subiu com os médicos apavorados para salvá-la, ou não ia sair dali viva. Chamaram a gente no canto: ‘Queríamos que vocês olhassem a mão dela. Ou tirava, ou ela ia morrer’”, lembrou a mãe.

Alessandra seguiu internada até o dia 15 de fevereiro, quando teve alta. Ela voltou ao Iecac no dia 28 seguinte para avaliação, quando o médico que a atendeu recomendou que ela voltasse ao Hospital Heloneida Studart, pois havia um problema com os pontos.

A passista não quis voltar para o local onde teve o braço amputado e, então, buscou atendimento em várias unidades de saúde e apenas no dia 4 de março conseguiu ser internada no Hospital Maternidade Fernando Magalhães. Em seguida, foi transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Ela permaneceu no local até o dia 4 de abril, quando teve alta novamente.

Agora, a família diz que conta com a ajuda de amigos arcar com todos os medicamentos e com as sessões de fisioterapia das quais Alessandra precisa.

O que dizem as autoridades?

Conforme a reportagem do G1, a Secretaria Estadual de Saúde disse que vai abrir uma sindicância para apurar o que aconteceu no Hospital da Mulher Heloneida Studart.

Já a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti) e que os agentes requisitaram o laudo médico de atendimento na unidade para fazer uma análise.

Outro caso semelhante

Situação semelhante ocorreu com a jovem Gleice Kelly da Silva, de 24 anos, que teve a mão e o punho esquerdos amputados depois de dar entrada em um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro para dar à luz, mas passou por três procedimentos cirúrgicos além do parto e perdeu a mão e o punho esquerdos.

Gleice deu entrada no Hospital da Mulher Intermédica de Jacarepaguá no dia 9 de outubro do ano passado, quando estava de 39 semanas de gestação. O bebê dela nasceu no dia seguinte, de parto normal. Porém, a jovem começou a ter hemorragia depois do procedimento e teve um acesso venoso instalado na mão esquerda para que recebesse a medicação.

A paciente conta que passou a sentir fortes dores no membro, que com o passar dos dias foi ficando roxo e inchado. Após a piora do estado de saúde, ela foi transferida para outro hospital da mesma rede, que fica em São Gonçalo. Três dias depois que do parto, a família foi informada que ela teria o membro amputado.

O caso é investigado pela Polícia Civil e também pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj).

