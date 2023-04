Na ‘reta final’ de processo, defesa ainda tenta livrar brasileira de pena de morte na Indonésia

Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos, foi presa na Indonésia com drogas em suas bagagens (Polícia de Bali)

A jovem Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos, que foi presa em janeiro passado no Aeroporto de Bali, na Indonésia, com cerca de 4 quilos de cocaína espalhados em sua bagagem, deve ser interrogada pela Justiça daquele país no próximo dia 2 de maio. A defesa dela afirmou que o processo está “na reta final”, mas os advogados ainda tentam livrar a brasileira da prisão perpétua ou até pena de morte.

“O que a gente quer é fugir das duas penas máximas, que é tanto a pena capital quanto a de prisão perpétua. A gente quer colaborar com a justiça da Indonésia de todas as formas possíveis e imagina uma pena de prisão, mas que escape tanto da prisão perpétua, quanto da pena de morte. Isso já seria uma grande vitória para a defesa da Manuela”, disse o advogado Davi Lira da Silva, em entrevista ao site G1.

“A justiça lá é célere. A gente não tem como precisar [a data da sentença]. Mas os fatos foram em 1º de janeiro, nós estamos quase em maio e já vai ser encerrada toda a parte de cognição. Então, a gente imagina que em maio tenha uma sentença”, comentou o defensor.

A defesa destacou, ainda, que conseguiu um advogado e tradutor na Indonésia. “Tudo isso ajuda. A maioria das pessoas lá são condenadas e não tem nem um tradutor, e não conseguem entender o teor da acusação que é feita contra elas”, afirmou Silva.

Na última semana, Manuela foi transferida para o Presídio Feminino de Kerobokan, onde passa pela fase do processo de isolamento.

Relembre o caso

Manuela trabalhava como vendedora de roupas e perfumes. Ela embarcou em Florianópolis no fim do ano passado e disse aos familiares que iria passar o Réveillon em Bali com um namorado que reside em Portugal, mas chegou sozinha à Indonésia.

No Aeroporto Internacional de Bali, o raio-x detectou pacotes de drogas escondidos entre as roupas nas em duas bolsas Louis Vuitton. Ela disse que não sabia que havia droga nas malas.

O advogado de defesa alega que ela foi usada como mula por uma quadrilha especializada em tráfico internacional do sul do Brasil, em troca de um mês de férias e aulas de surfe no em Bali.

Manuela pode pegar uma pena menor, de no mínimo 5 anos, mas também pode enfrentar a pena de morte, dependendo de como o juiz entender o caso. A Indonésia, assim como alguns poucos países do sudoeste asiático, não tem por tradição ser complacente com tráfico internacional de drogas.

