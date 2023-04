FOTOS: Explosão de gás danifica dez apartamentos em condomínio de Campos do Jordão

Explosão de gás deixou quatro pessoas feridas em condomínio de Campos do Jordão, no interior de SP (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma explosão causada por gás deixou quatro pessoas feridas em um condomínio no Morro do Elefante, em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, na noite de sábado (22). De acordo com a Defesa Civil, dez apartamentos ficaram destruídos, mas o prédio não desabou. Fotos divulgadas pelo site G1 mostram como ficou a fachada do local.

Explosão de gás danificou dez apartamentos de condomínio em Campos do Jordão (Reprodução/G1)

Fachada de condomínio ficou destruída após explosão de gás, em Campos do Jordão (Reprodução/G1)

A explosão ocorreu por volta das 20h, no Condomínio Saint Etienne, que fica na Rua dos Manacás. O prédio é residencial, mas a maioria dos donos aluga os apartamentos para turistas que passam dias ou temporadas na cidade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu quatro pessoas feridas, sendo que duas delas tinham lesões mais graves e foram levadas a um hospital no município vizinho de Taubaté. De lá, uma delas seguiu para o Hospital Beneficência Portuguesa, na Capital. As outras duas receberam atendimento médico em uma unidade de saúde de Campos do Jordão.

O condomínio foi interditado após a explosão para a realização dos trabalhos de perícia e para que as autoridades avaliem os danos sofridos pela estrutura da construção. Os moradores e turistas que estavam hospedados no local foram levados para outras pousadas da região.

Segundo os bombeiros, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVC) do condomínio estava em dia e tinha validade até agosto de 2027. As causas da explosão de gás ainda são apuradas pela corporação.

Desabamento de mezanino

Na última sexta-feira (21), o mezanino de um restaurante desabou na Vila Capivari, em Campos do Jordão. O acidente aconteceu no restaurante Casa Petrópolis, onde sete pessoas ficaram feridas.

Mezanino de restaurante desaba em Campos do Jordão (Reprodução / Redes Sociais)

Os bombeiros também prestaram socorro às vítimas, mas não foram divulgadas informações exatas sobre o acidente uma vez que as causas serão reveladas após a realização da perícia no local.

O mezanino do restaurante foi instalado há aproximadamente 1 ano e meio e cumpria as devidas normas estabelecidas pela prefeitura da região, conforme informação disponibilizada pelo advogado da Casa Petrópolis, Eduardo Taranto.

Uma das vítimas do desabamento, Mauro Moreira, relatou momentos de pânico durante o acidente:

“Ouvimos um barulho, fez ‘plof’. Nessa hora foi uma correria, meu genro conseguiu pegar meu neto, minha filha caiu no chão e conseguiu sair. E quando fui pegar minha mulher, o negócio veio de vez. Pegou a cabeça dela. Consegui jogar ela no chão e eu caí pro outro lado. A mesa que a gente estava segurou o mezanino porque se não tivesse segurado não estaríamos aqui para contar a história”, relatou.