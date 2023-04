Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 50 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.585 da Mega-Sena, realizado nesse sábado (22) à noite em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 14, 26, 34, 36, 43 e 59. Ficam acumulados para o próximo concurso, quarta-feira (26), R$ 50 milhões.

Setenta apostadores acertaram a quina e vão receber, cada um, o prêmio de R$ 58.471,80. A quadra teve 5.743 acertadores e pagará o prêmio individual de R$ 1.018, 14.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pala internet, no site da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil sai para apostador de Socorro

Um apostador da cidade de Socorro, no interior de São Paulo, foi o único ganhador do prêmio da Lotofácil deste sábado, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

O felizardo ganhador vai levar para casa o prêmio de R$ 1.646.269,60. Na faixa dos 14 números, 328 apostas foram premiadas com R$ 1.503,42.

Por fim, apostadores que acertaram 13 números também foram premiados. Eles ganharam R$ 25,00 cada.