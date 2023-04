‘Ouvimos um barulho e fez ‘plof’, relata vítima de desabamento em Campos do Jordão

Mezanino de restaurante desaba em Campos do Jordão (Reprodução / Redes Sociais)

Sete turistas foram resgatados com ferimentos leves após o mezanino de um restaurante desabar na Vila Capivari, em Campos do Jordão. O acidente aconteceu no restaurante Casa Petrópolis, por volta das 8 horas da noite desta sexta-feira, 21 de abril.

Conforme informações do G1, não foram divulgadas informações exatas sobre o acidente uma vez que as causas serão reveladas após a realização da perícia no local.

Para prestar atendimento às vítimas, viaturas do Corpo de Bombeiros, SAMU e Defesa civil foram encaminhadas ao local e constataram a presença de sete feridos com pouca gravidade. Entre as vítimas, estão um jovem de 16 anos e uma criança de 8.

O mezanino do restaurante foi instalado há aproximadamente 1 ano e meio e cumpria as devidas normas estabelecidas pela prefeitura da região, conforme informação disponibilizada pelo advogado da Casa Petrópolis, Eduardo Taranto.

“Ouvimos um barulho e fez ‘plof’”

Ainda em declaração ao G1, uma das vítimas do desabamento, Mauro Moreira, relatou momentos de pânico durante o acidente.

“Ouvimos um barulho, fez ‘plof’. Nessa hora foi uma correria, meu genro conseguiu pegar meu neto, minha filha caiu no chão e conseguiu sair. E quando fui pegar minha mulher, o negócio veio de vez. Pegou a cabeça dela. Consegui jogar ela no chão e eu caí pro outro lado. A mesa que a gente estava segurou o mezanino porque se não tivesse segurado não estaríamos aqui para contar a história”, relata Mauro.

Sobre o estado de saúde de sua esposa, Mauro relata: “Ela fez um raio-x. Estava tentando transferir ela para São Paulo, mas o médico não autoriza. Tem que esperar uma tomografia em outro local. Dependendo da situação vamos transferir ela para São Paulo”.

Juliana Gonçalves Lemos Moreira, de 49 anos, foi atingida na cabeça e precisou levar 30 pontos. Ela permanece internada.