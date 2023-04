VÍDEO: Jovem implora pela vida, mas acaba morto a tiros pelo padrasto em MS: “Não me mata, não”

O jovem Alisson Willian da Silva, de 20 anos, gravou o momento em que foi assassinado pelo padrasto, em Eldorado, no Mato Grosso do Sul. O vídeo, que circula nas redes sociais, mostra quando João Ferreira, de 49 anos, se aproxima da vítima, que estava deitada em uma rede, e inicia uma discussão. É possível ver quando o homem, armado, dispara e o rapaz passa a implorar pela vida: “Não me mata, não, eu tenho filho”.

Veja o vídeo abaixo - ATENÇÃO: AS IMAGENS SÃO FORTES

Jovem grava momento em que é ass4ssnado a tiros pelo padrasto pic.twitter.com/dCgISDsiyE — Márcia (@aquitemnoticias) April 21, 2023

O crime ocorreu no último domingo (16). No vídeo, é possível ouvir quando o suspeito disse para a vítima: “Eu quero que você me respeite, está me escutando?”. Logo depois, o rapaz confirmou que sim e afirmou que não queria briga.

“Eu estou escutando, rapaz. Eu acordei agora, eu estou aqui em casa, João. É doido? Porque você quer vir aqui em casa, se eu não tenho nada a ver, doido? Minha mãe não estava aqui, não, velho! Abaixa essa arma aí, doido. Abaixa essa arma aí, velho. Eu estou na minha casa, doido. Óh, eu estou na minha casa. Abaixa essa arma, eu não estou querendo treta”, disse Alisson.

Logo depois ocorre o primeiro disparo, quando o rapaz implorou para não ser morto. “João, ou João, não me mata não, velho! [Novo barulho de tiro] Ai, ai João...Eu tenho filho, velho. Chama a polícia...”, falou a vítima no vídeo.

Alisson chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Além de matar o rapaz, João Ferreira ainda atirou contra o pai e o irmão da vítima, que ficaram feridos, mas foram levados ao hospital e estão fora de perigo.

Depois de cometer o crime, o autor tentou fugir, mas foi contido por testemunhas. Ele foi preso em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio e lesão corporal. Segundo a Polícia Civil, o homem já tinha histórico de violência doméstica.

