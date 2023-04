Tiradentes: confira o que abre e o que fecha na cidade de São Paulo no feriado prolongado

Nesta sexta-feira (21) é comemorado o feriado de Tiradentes, data que marca a morte de Joaquim José da Silva Xavier, símbolo da Inconfidência Mineira. Com isso, alguns serviços terão o funcionamento alterado na cidade de São Paulo. Hoje, o Rodízio Municipal de Veículos está suspenso, assim como os bancos estão fechados.

Confira abaixo como ficam os principais serviços neste feriado prolongado:

Saúde

A Prefeitura de São Paulo informou que os atendimentos em algumas unidades de saúde serão diferenciados por causa do feriado de Tiradentes.

Confira abaixo as unidades que seguirão abertas e seus horários:

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) – das 7h às 19h;

AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas – das 7h às 19h;

Hospitais Municipais (HMs);

Hospitais Dia - tanto os que atuam 12h quanto os que atuam 24h;

Prontos-socorros Municipais (PSMs);

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV;

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

Laboratório de Emergência Toxicológica (LET);

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Funcionam apenas para demandas internas:

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) III;

Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) - em regime de plantão;

Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) - em regime de plantão;

Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) - em regime de plantão.

Rodízio Municipal de Veículos

Conforme a prefeitura, o rodízio está suspenso para carros nesta sexta-feira, assim como as demais restrições existentes na cidade.

Rodízio de veículos pesados (caminhões);

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Também não estarão liberadas as faixas exclusivas de ônibus.

A ciclofaixa de lazer será ativada nesta sexta-feira e no domingo (23).

O funcionamento do rodízio volta ao normal na próxima segunda-feira (24).

Transportes públicos

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) informou que haverá mudanças na operação entre hoje e domingo. Veja abaixo:

CPTM - Hoje, a programação de todas as linhas controladas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) será equivalente à de um domingo. Já no sábado (22), a CPTM terá mudanças na operação da Linha 11-Coral e no Serviço 710, em virtude de obras de modernização e manutenção. No domingo, a circulação será normal para o respectivo dia.

Metrô - Na sexta, as linhas 1-Azul, 2-Verde e 15-Prata terão operação equivalente à de um domingo. Já na Linha 3-Vermelha, haverá operação especial a partir da sexta, para dar continuidade às obras de instalação de portas de plataforma na estação Palmeiras-Barra Funda. Nesse período, uma das plataformas de embarque da estação ficará interditada durante toda a operação na sexta e o sábado. A operação de todas as linhas será normal no domingo.

EMTU - Nesta sexta a programação das linhas da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) de São Paulo seguirão os horários de um domingo. No sábado e no domingo, os serviços operam com a programação normal já realizada nesses dias.

SPTrans - Segundo a SPTrans, a frota do sistema de transporte público municipal hoje será equivalente aos sábados, com cerca de 6,6 mil ônibus em circulação.

Bancos

Não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado de Tiradentes, no dia 21. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as contas de consumo e carnês com vencimento no dia 21 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, na segunda-feira.

Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

Correios

Nesta sexta (21), não haverá atendimento nas agências dos Correios. No dia 22, haverá o funcionamento das agências que atendem normalmente aos sábados. Nestes dias, também serão realizadas as atividades de entrega.

Poupatempo

As agências do Poupatempo estarão fechados em todo o estado na sexta. As unidades voltam a funcionar normalmente no sábado, com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.

Parques municipais

Os parques municipais naturais e urbanos funcionarão normalmente nesta sexta. O Planetário do Carmo estará com as portas abertas a partir das 12h.

Clique aqui para ver os endereços e horários de funcionamento de todos os os parques da Capital

Esportes

Os Centros Esportivos estarão abertos sexta, sábado e domingo, das 8h às 18h.

