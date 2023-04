Ex divulga vídeos denunciando perito Ricardo Molina por ameaças: “Morra, Janinne, morra”

O perito criminal Ricardo Molina, um dos profissionais mais famosos do ramo no país, foi denunciado pela ex-esposa, a advogada Janinne Jasem, por ameaças. Em vídeos postados em seu Instagram, a mulher contou que também foi agredida por ele, em março deste ano. Em um deles, é possível ouvir um áudio, no qual o homem diz: “Morra, Janinne, morra” (veja abaixo).

A mulher, que se separou do perito em outubro do ano passado, denunciou o caso à Polícia Civil. Ele é investigado por suspeitas de agressão e ameaças contra a ex-companheira.

Em outro vídeo publicado por Janinne, é possível ouvir quando Molina diz: “É a única coisa que o mundo merece. Que você desapareça dele. Da minha vida, você vai desaparecer, mas o mundo ganhará muito sem a tua presença. Isso é certo.”

A mulher também rebateu em uma publicações acusações que recebeu nas redes sociais de que estava casada com o perito por “interesse”. Ela disse que cuidou do pai do então marido até seu leito de morte, que cuidou de todo o funeral, pois o próprio filho não o fez. “A mulher interesseira faz isso ? Isso não é metade do que fiz”, disse ela na legenda.

Advogada de Janinne, Jaqueline Gachet disse ao jornal “O Globo” que ela já esteve na delegacia para prestar depoimento e que tem muito medo de ser morta pelo ex-marido. “Nós tomamos conhecimento dessa queixa-crime ontem e estamos levantando. Ela está bem assustada, bem preocupada com a postura dele.”

O caso segue em investigação pela Polícia Civil de São Paulo.

O que diz o perito?

Também ao jornal “O Globo”, Molina deu sua versão sobre os fatos e disse que as falas dele foram retiradas de contexto. O homem afirmou que estava sim com raiva, pois descobriu um suposto caso extraconjugal por parte da ex-mulher. O perito destacou, ainda, que apesar do que disse, jamais encostou “um dedo nela” e que não ameaçou sua integridade física.

“Nesse vídeo não há nenhuma ameaça à integridade física. Você encontra ‘desejo que ela morra’, porque eu estava desejando mesmo”, disse Molina, que acrescentou que todos os cortes de vídeos se tratam do mesmo episódio, no dia 11 de março.

“Eu estava trancado em casa, só queria que ela fosse embora. Se ela diz que aquilo era uma ameaça, por que ela não foi embora? Se ela já estava do lado de fora. Permaneceu no local de suposta ameaça só para me filmar. Quem está ameaçado corre, vai embora”, ressaltou o perito.

LEIA TAMBÉM: