Após repercussão, tiktoker diz que não vai ter mais que entregar capivara ao Ibama: “Vitória”

Tiktoker recebeu multa e teve que apagar publicações nas redes sociais com animais silvestres (Reprodução/Instagram)

O tiktoker Agenor Tupinambá, que foi multado em mais de R$ 17 mil pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) por manter animais silvestres em ambiente doméstico, disse que não vai ter mais que entregar a capivara “Filó” ao órgão. Em uma publicação no Instagram, feita juntamente com o deputado Felipe Becari, o influenciador comemorou que o bicho seguirá em seu habitat natural.

“Vitória! Da razoabilidade, da coerência, do que é correto! A Filó vive em seu habitat natural e, por isso, não será mais removida e entregue às autoridades! Isso nos deixa extremamente felizes diante do esforço que tivemos, mas também cientes de que algumas informações devem receber a atenção de todos vocês após esse caso que tanto repercutiu”, diz o comunicado.

“Nesse caso específico, o animal vive em seu habitat natural, não foi tirado, nem encarcerado e, embora algumas condutas devam ser ajustadas (como o tipo de conteúdo produzido), ela está lá e assim continuará, pois vive em liberdade”, ressaltou o texto.

Por fim, Becari deixou uma mensagem tranquilizando o tiktoker: “Pode dormir tranquilo, Agenor. A Filó continuará vivendo em seu habitat natural que tanto ama e está adaptada”.

Não há informações, no entanto, se as multas aplicadas pelo Ibama seguem mantidas.

Relembre o caso

O Ibama informou que passou a investigar o tiktoker depois que recebeu uma denúncia sobre a morte de um bicho-preguiça, que ficava sob os cuidados dele. Os agentes do órgão foram até a fazenda do rapaz e lá encontraram a capivara, conhecida nas redes sociais como “Filó, e um papagaio, mas não há autorização legal para a posse dos bichos.

Assim, além da multa de mais de R$ 17 mil, foi determinado que Agenor entregasse “Filó” e o papagaio a um centro do Ibama em Manaus, no Amazonas. A medida também determinou que ele apagasse das redes sociais o conteúdo alusivo à criação de animais silvestres em ambiente doméstico, o que foi acatado.

Nas redes sociais, Agenor explicou que foi comunicado das acusações por suspeitas de abuso, maus-tratos e exploração contra animais, além da acusação de matar um animal. No entanto, ele negou qualquer irregularidade.

“Também fui notificado para retirar os vídeos que tanto expressam o meu amor e entregar a Filó num centro de tratamento animal, sob a acusação de retirá-la do seu habitat natural. Se tem alguém que mora no habitat natural de alguém sou eu, não os animais. Eu abro a janela e lá estão o rio, a floresta e os animais. Eu que estou de passagem nesse lugar. E escolhi ser um guardião e não um criminoso.”, disse ele.

O assunto logo ganhou repercussão nas redes sociais, e Agenor recebeu o apoio de diversos famosos, além de pessoas ligadas ao mundo animal.

Posse de animais silvestres

O Ibama explicou, em nota enviada ao site UOL, que animais silvestres, como a capivara e o papagaio que apareciam nos vídeos do tiktoker, não podem ser mantidos em ambientes domésticos, como cães e gatos.

Por isso, o influencer foi multado por “práticas relacionadas à exploração indevida de animais silvestres para a geração de conteúdo em redes sociais”.

LEIA TAMBÉM: