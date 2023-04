VÍDEO: Jovem teve pescoço cortado por menor desconhecida em supermercado: “Ficou sorrindo”

Thayná Parrião, de 21 anos, foi atacada por uma adolescente no banheiro de um supermercado, em Palmas, no Tocantins (Reprodução/Redes sociais)

A promotora de vendas Thayná Parrião, de 21 anos, foi atacada por uma adolescente no banheiro de um supermercado, em Palmas, no Tocantins, e teve o pescoço cortado. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, ela contou que não conhecia a menina, que ficou “sorrindo” depois de feri-la, e que não faz ideia da motivação (veja abaixo). A jovem precisou levar vários pontos e agora se recupera em casa.

O ataque ocorreu na última segunda-feira (17), quando Thayná prestava serviços para uma marca que representa no supermercado, no qual esteve pela primeira vez. Após concluir o serviço, ela foi ao banheiro e lá dentro encontrou a adolescente, que nunca tinha visto antes.

“Eu não conhecia ela, nunca tinha visto na minha vida e nunca tinha ido naquele mercado. Então não é algo que foi premeditado”, disse a jovem.

“Virei de costas para o espelho e fiquei mexendo no celular. Pelo reflexo eu vi que ela foi na bolsa dela. Depois ela encostou em mim, ficou do meu lado, e falou assim: moça tem um negócio no seu cabelo. Eu falei, sério? Aí ela foi lá e fez assim no meu pescoço [passou o objeto cortante]”, continou.

Thayná relatou, ainda, que após o ataque a adolescente continuou parada, olhando para ela, e sorrindo. “Eu não senti dor na hora, só senti como se alguém tivesse passado a mão em mim. Eu olhei para ela e estava me olhando, parada, sorrindo. Olhei no espelho e vi que estava um buraco enorme e já estava jorrando muito sangue. Eu saí correndo do banheiro”, relatou.

A jovem foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Palmas (HGP). Ela passou por um procedimento de sutura, levando vários pontos pescoço, e depois recebeu alta.

A Polícia Militar foi chamada e apreendeu a adolescente ainda no banheiro do supermercado. Ela foi levada para a 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil, onde foi autuada em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado. Depois, foi encaminhada para o Centro de Internação Provisória Feminina para menores em conflito com lei, em Palmas.

