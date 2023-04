Morte de modelo brasileira no Chile: entenda como o caso passou de suicídio para feminicídio

Nayara Vit, de 36 anos, morreu após cair do apartamento do então namorado, Rodrigo Del Valle Mijac, que foi preso acusado de feminicídio (Reprodução/Redes sociais)

Uma reviravolta nas investigações sobre a morte da modelo brasileira Nayara Vit, de 33 anos, que caiu do 12º andar de um prédio, no Chile, fez com que o caso, que inicialmente era tratado como suicídio, passasse a um feminicídio. Quase dois anos após o falecimento da mulher, o então namorado dela, o empresário Rodrigo Del Valle Mijac, foi preso preventivamente acusado pelo assassinato.

A morte da modelo ocorreu no dia 7 de julho de 2021, quando ela estava no apartamento do então namorado. Na ocasião, também estavam no imóvel a filha dela, que na época tinha 4 anos, e a babá.

No começo, a polícia passou a tratar o caso como suicídio, mas as investigações continuaram em andamento. A família da modelo sempre negou essa possibilidade, ainda mais pelo fato da mulher estar acompanhada da filha no apartamento quando caiu. Além disso, a babá também disse em depoimento que ouviu um barulho, seguido de gritos da modelo.

O caso continuou sendo apurado e, segundo o Ministério Público chileno, foi constatado que a brasileira foi vítima de um feminicídio. Conforme as investigações, o empresário matou a modelo após uma discussão. Depois de agredi-la e causar uma “fratura em sua mão esquerda”, ele teria a sufocado e a jogado de um dos terraços do prédio.

Dessa forma, a promotoria fez a denúncia contra Mijac e a juíza Ximena Rivera Salinas acatou, também determinando a prisão preventiva do empresário. Ele foi detido na última sexta-feira (14) e, depois, encaminhado ao Centro de Detenção Preventiva de Santiago.

Na decisão, a magistrada destacou que o crime foi um ato de violência de gênero “sendo, por isso, um fato particularmente grave e sendo esta a principal razão do tribunal, que estima que a liberdade do acusado é perigosa para a segurança da sociedade.”

A defesa do empresário não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Modelo Nayara Vit, de 33 anos, morreu após cair do 12º andar de prédio, no Chile (Reprodução/Redes sociais)

Quem era a modelo?

Nayara Vit, que é filha de um libanês e uma espanhola, morava há 16 anos no Chile. Ela se relacionava com o empresário há sete meses quando morreu. Já a filha dela, fruto de outro relacionamento, ficou sob os cuidados paternos.

A jovem participou de um programa de TV chileno e era considerada uma celebridade por lá. Depois da morte dela, amigos relataram em entrevistas que estranharam a frieza do então namorado, que nem ao menos foi ao enterro da modelo. Além disso, eles contaram que o homem parecia exercer algum tipo de controle e ciúmes excessivo em relação à vítima.

Os familiares de Nayara, que desde sempre buscavam por justiça no caso, se dizem aliviados com a prisão de Mijac. Em entrevista ao site G1, a mãe da jovem, Eliane Marcos Vit, afirmou que já estava quase sem esperanças de que o culpado fosse responsabilizado pelo crime.

“Para ser bem franca, nós estávamos bem desesperançosos. Eu estive no Chile duas vezes, estive com a fiscal que estava com a causa, e ela me disse que estava trabalhando, que era complexo, que eu tivesse paciência. A gente espera, mas demora tanto que acha que não vai acontecer mais nada”, declarou a mãe.

LEIA TAMBÉM: