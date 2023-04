Calcinha, tufo de cabelo e pulseira em matagal: polícia procura jovem desaparecida

Regiane da Silva Oliveira (Reprodução/Polícia Civil do DF)

Após encontrar uma calcinha, tufos de cabelo e uma pulseira em um matagal perto da escola, a polícia continua as buscas pela jovem de 21 anos que desapareceu na noite de segunda-feira após deixar a escola em Planaltina, no Distrito Federal.

Segundo os investigadores, Regiane da Silva Oliveira, que estuda no Centrão, no período Noturno, entrou na escola e assistiu às aulas na segunda-feira, mas n ao retornou para sua casa.

DE acordo com a família, Regiane chegou em Brasília há cerca de seis meses vinda da Bahia e morava com sua irmã na região de Planaltina, onde participava do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A mãe da jovem confirmou que foi à escola e confirmou que Regiane frequentou as aulas naquele dia, mas ainda na segunda-feira seu celular parou de receber ligações e mensagens. Como ela não tinha o costume de deixar de responder as mensagens da família, imediatamente procuraram a polícia.

Uma testemunha afirma ter visto a jovem com um rapaz em uma dos bares de Planaltina e a polícia trabalha para determinar quem era esse homem.

O Corpo de Bombeiros continua vasculhando a região de mata da cidade em busca da desaparecida com a ajuda de cães farejadores, mas até o começo da tarde desta quinta-feira não tinha sinais da garota. Apesar de ter encontrado objetos de mulher na mata próxima a escola, a polícia ainda não confirmou se eles realmente pertencem a Regiane.

