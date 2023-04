Ataques em escolas: Prefeitura de São Paulo lança ‘botão de alerta’ para situações de risco; entenda

Após a recente onda de violência em escolas e creches de todo o país, a Prefeitura de São Paulo lançou um aplicativo de segurança para situações de emergência ou risco nas unidades de ensino da Capital. Se trata do chamado de “AlertaSP”, um aplicativo que funcionará em 4 mil colégios das redes municipal e privada a partir desta quinta-feira (20).

Conforme a prefeitura, o “botão de alerta” funcionará por meio de um aplicativo de celular, cujo uso será restrito a diretores e diretoras, assistentes de direção e coordenadores pedagógicos.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) destacou que o projeto será ampliado gradativamente para mais escolas, inclusive da rede estadual, com o objetivo que as unidades de ensino possam acionar as forças de segurança imediatamente em caso de ameaça, emergência ou de um ataque.

Nunes explicou, ainda, que a administração municipal estuda a implantação de um “botão de alerta” físico, mas que essa medida ocorrerá em uma segunda etapa do projeto Proteção Escolar de Cultura e Paz.

Prefeitura de SP lança 'botão de alerta' para escolas das redes municipal e privada (Divulgação/Prefeitura de São Paulo)

LEIA TAMBÉM: