Prefeito é morto a tiros dentro de casa em cidade do Rio Grande do Norte; motivação ainda é mistério

O prefeito de São José do Campestre (RN) Joseilson Borges da Costa, de 43 anos, mais conhecido como Nenem Borges, foi morto a tiros dentro de casa. De acordo com o boletim de ocorrência, um suspeito invadiu a residência e atacou o político, que estava deitado no sofá. Ele foi atingido por três tiros no rosto e não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (18). O prefeito estava acompanhado por outros familiares, mas nenhum deles ficou ferido. O atirador fugiu em seguida e, até a manhã desta quarta-feira (19), ainda não tinha sido identificado.

O corpo do prefeito foi levado ao Instituto Técnico-Científico de Perícia, em Natal, para realização de exames. Por enquanto, já se sabe que ele levou tiros de uma arma calibre 38.

Nenem Borges, que iria completar 44 anos no próximo dia 1º, cumpria seu segundo mandato como prefeito de São José do Campestre. Ele assumiu a administração da cidade em 2018, quando era vereador e presidente da Câmara Municipal. Na ocasião, os mandatos da então prefeita e vice foram cassados.

Foram, então, realizadas eleições suplementares e Nenem assumiu a prefeitura. Depois, em 2020, o político foi reeleito para o cargo. Ele, que também era agricultor, deixou a esposa e dois filhos.

O homicídio é investigado pela Polícia Civil, mas ainda não foram divulgados detalhes sobre a motivação do crime.

