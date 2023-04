Influenciadora oferece recompensa para achar pato furtado em condomínio: “Vamos fazer de tudo”

A influenciadora digital Julia Olympio, que denunciou à polícia que seu pato de estimação foi furtado de dentro de casa, em um condomínio em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, continua as buscas pelo animal. Ela distribuiu cartazes nas ruas da cidade e também fez postagens em seu Instagram, no qual destaca que a família até paga recompensa por informações que levem ao paradeiro do bicho de estimação.

“Com muita fé em Deus vamos encontrar quem está com o meu Patolino”, escreveu ela, que destacou em seus stories que “fará de tudo” para reaver o pato.

Julia apareceu em um vídeo chorando, desesperada, contando que saiu de casa no último dia 13, quando deixou o pato em segurança. Quando voltou, horas depois, o animal de estimação tinha sumido. Ela não acredita que ele tenha sido atacado por outro bicho e procurou a polícia para denunciar o furto.

“Eu me mudei para uma outra casa fazia cinco dias. Eu escolhi essa casa para dar um conforto maior para ele, tinha um lago e eu ia arranjar uma fêmea para ficar com ele. Infelizmente, eu saí de casa e, quando eu voltei, ele não estava mais lá”, lamentou Julia, em entrevista ao site G1.

A influenciadora, que costumava mostrar a rotina com “Patolino” para seus quase 500 mil seguidores, diz que não consegue acreditar na barra que está enfrentando sem saber o paradeiro do pato.

“Eu o tratava como se fosse um filho. Ele já foi para a praia, para o campo comigo. Está sendo horrível ficar sem ele, é um vazio tão grande. Parece que eu estou passando por um pesadelo e a qualquer momento eu vou acordar e ele vai estar lá me esperando”, lamentou.

Denúncia à polícia

Julia esteve na terça-feira (18) na Delegacia de Meio Ambiente de Mogi das Cruzes, que investiga o furto do pato. Segundo a influenciadora, existem alguns suspeitos de envolvimento no furto, que serão interrogados pela polícia.

Além disso, a influencer contou que contratou uma empresa especializada em localizar animais perdidos. Um cão farejador auxilia nas buscas.

LEIA TAMBÉM: