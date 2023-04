Brasileira desce de carro após pneu furar e acaba morta em sequência de colisões, nos EUA; entenda

A brasileira Eduarda Romano da Silva, de 21 anos, morreu após uma sequência de acidentes de trânsito, em Marietta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. De acordo com a polícia local, o pneu do carro da jovem furou enquanto ela seguia na Rodovia Interestadual 75, na terça-feira (18), e ela desceu para o reparo. Em seguida, o veículo foi atingido por outro, mas ninguém se feriu. Logo depois, no entanto, outro motorista acabou atingindo a jovem, que faleceu.

“Ela parou no acostamento esquerdo. Infelizmente, ele não é largo o suficiente naquela área específica para que um veículo saia da rodovia”, contou o policial Chuck McPhilany, do Departamento de Polícia da Geórgia, em entrevista ao canal WSB-TV.

Além de Eduarda, outro motorista que estava parado do lado de fora depois da primeira colisão, identificado como Victor Parra, de 59 anos, também foi atingido e não resistiu aos ferimentos. “Um segundo motorista foi arrancado do veículo e também foi atropelado. Foi uma catastrófica série de eventos”, ressaltou o policial.

A família da brasileira contou que ela morava nos Estados Unidos com a mãe há quatro anos. Ela era solteira e estava indo para a academia no momento do acidente. Nascida em Itaguari, em Goiás, ela planejava voltar a viver no Brasil.

“Ela sempre falava que lá [nos Estados Unidos] é muito corrido”, afirmou o tio da jovem, Salmo Vieira, em entrevista ao site G1, quando destacou que a jovem sonhava em fazer faculdade.

Traslado do corpo

Agora, a família tenta fazer o traslado do corpo da jovem para o Brasil. Para isso, fizeram uma vaquinha online, com meta de arrecadar 30 mil dólares.

“Minha irmã está muito abatida, estamos estudando o jeito para realizar o velório da minha sobrinha em Itaguari”, disse o tio.

Por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores disse estar à disposição da família da jovem para prestar assistência consular.

