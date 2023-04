Ataques a escolas: ação apreende menores que conversaram na web com matador de Blumenau

As polícias Civil e Militar cumprem na manhã desta quarta-feira (19), em cinco estados, mandados de internação provisória de dez adolescentes, que são suspeitos de planejar ataques em escolas. De acordo com a investigação, os envolvidos usavam uma plataforma na internet para combinar os possíveis atentados. Alguns dos envolvidos teriam, inclusive, trocado mensagens nas redes sociais com o autor do ataque da chacina contra uma creche em Blumenau, em Santa Catarina, quando quatro crianças morreram.

A operação “Escola Segura”, que conta com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ocorre em Blumenau, além de São Paulo, Itapira (SP), São José dos Campos (SP), Salto (SP), Recife (PE), Curitiba (PR), Guaíra (PR), Barra Mansa (RJ), Duque de Caxias (RJ) e São Gonçalo (RJ).

Conforme a polícia, os adolescentes alvos da operação são investigados por atos infracionais análogos aos crimes de ameaça, incitação ao crime, apologia ao crime e associação criminosa. Também estão sendo cumpridos na operação 13 mandados de busca e apreensão e 11 afastamentos de sigilo de adolescentes.

As ordens judiciais foram deferidas pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Blumenau, segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC).

Apreensões

Por enquanto, três adolescentes foram apreendidos em municípios do Rio de Janeiro. Conforme a polícia, eles já eram investigados há meses por conversas realizadas no submundo da internet. Eles teriam trocado mensagens nas redes sociais com o autor da chacina em Blumenau.

Em Curitiba, o apreendido foi um menor de 16 anos. Já em São José dos Campos, no interior paulista, um menor foi apreendido e levado para a sede da Delegacia de Investigações Criminais (Deic).

Chacina em Blumenau

O jovem de 25 anos que invadiu uma creche e matou quatro crianças, em Blumenau, virou réu por quatro homicídios qualificados e cinco tentativas de homicídio. A Justiça aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público na terça-feira (18).

O promotor de Justiça Rodrigo Andrade Viviani, da 10ª Promotoria de Justiça de Blumenau, recebeu a conclusão do inquérito policial e ofereceu a denúncia em seguida. Nele, ele manteve as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa das vítimas e pelos crimes serem praticados contra menores de 14 anos.

O rapaz está preso desde o último dia 5, data em que invadiu à creche de Blumenau e matou quatro crianças. Depois de cometer a chacina, ele se entregou no Batalhão da Polícia Militar da cidade.

Crianças mortas durante chacina à creche de Blumenau, em Santa Catarina (Reprodução/Redes sociais)

Conforme a Polícia Civil, o rapaz pulou o muro da unidade portando uma machadinha e se dirigiu ao pátio, onde um grupo de crianças estava reunido. Lá, ele as atacou e matou quatro delas e feriu outras cinco.

Segundo a polícia, o autor da chacina trabalhava fazendo entregas como motoboy e morava com a mãe, em Blumenau.

Ele já tinha ao menos quatro antecedentes criminais, entre eles por ter esfaqueado o padrasto e ferido seu cão. Ele também se envolveu em brigas em casas noturnas e já foi detido portando cocaína.

