Após Max, outra entregadora agredida pela ex-jogadora de vôlei ganha vaquinha virtual

O seu nome não foi tão divulgado quanto o do entregador Max Ângelo, mas a entregadora Viviane de Souza estava no mesmo local onde a ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias agrediu o rapaz e também foi vítima de suas agressões, sendo inclusive mordida na perna por ela.

Assim como Max, ela tem o sonho de ter sua casa própria. “Estou tentando recomeçar a minha vida, que virou de cabeça para baixo depois das agressões. A Sandra me bateu dizendo que eu parecia um homem, mesma sendo ela lésbica. Não sei por que tanto ódio. Eu espero conseguir comprar um lugar para morar e ter condições de levar uma vida melhor”, disse.

Para ajudá-la, a ONG da Rocinha criou uma vaquinha virtual, a exemplo do que foi feito para Max, e até esta quarta-feira ela tinha arrecadado R$ 8.453,88 de 250 doadores. A meta dela é chegar a 150 mil.

Vaquinha de Max passou de R$ 220 mil

Imagem do vídeo que gravou momento da agressão (Reprodução/Twitter)

Com apoio do ator João Vicente e do apresentador Luciano Huck, a vaquinha virtual feita para Max Ângelo dos Santos já tinha passado de R$ 220 mil na última segunda-feira.

“Essa semana encontrei o Max esse ser humano incrível que foi covardemente agredido por uma Racista em são Conrado. Conversei com ele, perguntei qual era seu sonho e ele disse na hora: Sair do aluguel. Portanto abrimos uma vakinha (link nos stories) pra tentar comprar a casa dele. Qualquer valor ajuda e divulgar ajuda demais. Se você se revoltou e ficou com vontade de fazer alguma coisa por Max está aí a oportunidade. Vamos responder como sociedade, mostrar que somos mais amor que ódio”, disse o ator João Vicente em suas redes.

Max é o rapaz que aparece no vídeo viralizado na web sendo chicoteado pela ex-jogadora Sandra Mathias, em São Conrado, no Rio de Janeiro, após uma discussão e a tentativa da atleta de agredi-lo com socos e gritar palavras de cunho racista e pejorativo, como “voltem para a favela”.

O entregador registrou queixa na delegacia e já prestou depoimento.