‘SAC da morte’: cliente não gosta da qualidade da droga e dá facada em traficante

Um usuário de drogas de 40 anos foi preso em Brazlândia, no Distrito Federal, na madrugada desta segunda-feira por tentativa de homicídio do traficante conhecido como Sapateiro. O motivo teria sido uma reclamação pela qualidade da droga vendida. A notícia é do site Metrópoles.

Segundo a polícia, o homem foi ao local de venda de drogas para reclamar da “qualidade ruim” da mercadoria e o traficante disse que não precisava colocar “droga que preste” na mão dele.

Irritado com a resposta, ele passou a questionar o fato do traficante estar usando crianças de 12 e 13 anos para distribuir seu produto naquela noite e acabou levando uma surra de quatro capangas de Sapateiro.

Bastante ferido, ele explicou para a polícia que foi até sua casa e dormiu por algumas horas para se recuperar, mas mais tarde foi até a casa do Sapateiro armado com uma faca a aproveitou um momento em que ele estava de costas para desferir um único golpe certeiro.

O golpe perfurou o pulmão do traficante, que foi levado ao Hospital Regional de Brazlândia em estado grave. O agressor foi preso e indiciado por tentativa de homicídio, cuja pena pode chegar a 20 anos de reclusão.

ESTUPRO COLETIVO

Uma adolescente de 14 anos foi estuprada por quatro jovens que estudavam na mesma escola que ela, em Silvânia, Goiás. O estupro coletivo foi cometido por um maior de idade e três adolescentes, que após abusarem da menina a abandonaram embriagada, neste sábado.

Um dos adolescentes revelou à polícia que eles filmaram o abuso sexual com celulares.

A jovem foi internada com ferimentos nas partes íntimas e sangramento intenso e um exame médico confirmou que ela havia sido abusada. Todos os envolvidos foram detidos.