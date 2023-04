Rivais do tráfico viravam comida de tigres de estimação dos filhos de ‘El Chapo’, diz Justiça dos EUA

Os promotores de Nova York que investigam o império de drogas da família Guzmán disseram que filhos do narcotraficante Joaquín Guzmán, também conhecido como ‘El Chapo’, estariam alimentado tigres de estimação com seus rivais, segundo o jornal The Mirror.

De acordo com o jornal, os promotores disseram que os traficantes rivais eram levados para uma fazenda do filho de El Chapo, Ivan Salazar, e lá eram amarrados e torturados para obter informações. Quem não cooperasse iria, vivo ou morto, servir de jantar para os tigres de estimação que a família mantém na fazenda.

As informações foram reveladas pelo Departamento de Justiça de Nova York como parte de uma grande investigação para combater o tráfico de fentanil, que tem gerado uma onda de envenenamento entre os usuários norte-americanos.

Três filhos de El Chapo, chamados ‘Los Chapitos’ tiveram prisão decretada pela justiça por tráfico de drogas.

A investigação denunciou vários membros do cartel de Sinaloa e os filhos de El Chapo com objetivo de atingir a rede global do tráfico. Os promotores acreditam ainda que cidadãos chineses e guatemaltecos estejam fornecendo os produtos químicos necessários para produzir o fentanil.

LEIA TAMBÉM: ‘Por que foge do seu passado?’: Filha de Paulo Cupertino é atacada e rebate crítica de internauta

Sete integrantes da rede já foram presos na Colômbia, Grécia, Guatelama e Estados Unidos, segundo a agência antidrogas americana (DEA).

De acordo com o Departamento de Justiça, cerca de 107 mil americanos morreram de overdose de drogas nos Estados Unidos somente em 2021, boa parte por envenenamento por fentanil.