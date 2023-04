‘Por que foge do seu passado?’: Filha de Paulo Cupertino é atacada e rebate crítica de internauta Reprodução - Polícia Civil e Instagram

Considerada uma das figuras principais do caso do ator Rafael Miguel, que foi brutalmente assassinado junto dos pais por Paulo Cupertino, Isabela Tibcherani, que na época do crime namorava o jovem artista, tenta aos poucos reconstruir sua vida e demonstra isso através das redes sociais.

E embora tente se desconectar do trágico fato, não são incomuns os registros em que Tibcherani é alvo de ataques de internautas que a julgam justamente por tentar continuar com sua vida.

Ontem (17), por exemplo, a jovem de 22 anos abriu uma caixa de perguntas em sua conta do Instagram e um internauta escreveu: “Por que foge do seu passado já que se você está na mídia é por causa dele?”. [Continua depois do destaque].

Como resposta, Isabela escreveu: “Não fujo do meu passado, muito pelo contrário. Simplesmente, como deve ser claro para todos que acompanham, não é uma história feliz, que faz bem ficar relembrando (por mais que hajam pessoas que acreditem que eu deva viver nesse looping eternamente) e vivo com a certeza de que eu tenho muito mais a oferecer do que uma história triste que eu NÃO ESCOLHI viver”.

Vale lembrar que, recentemente, Tibcherani lançou com outras duas pessoas o grupo musical Papo de Stories.