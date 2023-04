Menina que diz ser Madeleine McCann é denunciada à polícia por ‘imagens explicitas de crianças no telefone’

Julia Wendelt, a jovem de 21 anos que diz ser Madeleine McCann, foi denunciada à polícia após supostamente possuir imagens explícitas de crianças em seu telefone.

Segundo o site The Sun, uma médium e investigadora particular conhecida como Dra. Fia Johansson, apresentou um relatório à polícia que diz que a jovem possui um telefone com imagens aparentemente explícitas de crianças, com “evidências de que Julia estava encorajando meninas a entrar em plataformas de sexo”. Julia Wendelt se defende das acusações.

“A polícia está levando isso muito a sério e me garantiu que uma investigação completa será feita”, respondeu a investigadora ao site. Segundo Johansson, o telefone foi entregue ao Departamento do Xerife do Condado de Orange, que por sua vez informou que o aparelho seria entregue às autoridades da Alemanha e Polônia.

LEIA TAMBÉM: Cansada de furtos, dona de imóvel deixa cartaz com alerta para bandidos, em Goiânia: “Já levaram tudo”

Julia Wendelt negou as acusações

Também em entrevista ao The Sun, a jovem negou as acusações. “Eu não tinha pornografia infantil no meu telefone. Não sou uma pedófila e nunca tentei encorajar nenhum adolescente a fazer nada ilegal, ruim e nojento. Eu não sou uma pedófila. Eu sou uma vítima de um pedófilo”.

Julia Wendelt também explicou que comprou o telefone de uma pessoa desconhecida e disse que, caso seja encontrado alguma ‘imagem indecente’ no aparelho, ela foi colocada por outra pessoa.

“Apenas pense bem, se alguém for um pedófilo, acredito que essa pessoa nunca iria sozinha a uma delegacia ou essa pessoa nunca falaria sobre o que eu estava falando em público para o mundo inteiro porque seria muito perigoso para esta pessoa. Não é lógico... Estou dizendo a verdade e vou limpar meu nome porque não sou um monstro.”

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ VÍDEO: Influenciadora se desespera após ter pato furtado dentro de condomínio em SP: “Pesadelo”

⋅ Fotos vazadas de Marília Mendonça deverão ser apagadas de sites e redes sociais

⋅ Amiga de Preta Gil e amante: Revelam que triângulo amoroso começou debaixo do teto da cantora