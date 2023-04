Matador tentou convencer que PM foi mandante do ataque à creche de Blumenau, diz delegado

O jovem de 25 anos que invadiu uma creche e matou quatro crianças, em Blumenau, em Santa Catarina, tentou convencer os investigadores de que a chacina tinha sido cometida a mando de um policial militar. O delegado Ronnie Esteves disse, no entanto, que essa hipótese foi descartada e foi comprovado de que ele agiu sozinho no crime.

Segundo o investigador, ele criou uma situação na sua cabeça, de que esse policial, com ele nunca ao menos conversou, teria ordenado os assassinatos. ”O autor [do ataque] fez academia onde o policial militar treina e esse policial nunca teve contato com ele. Ele tinha uma admiração e o interpretava como rival ao mesmo tempo”, contou Esteves.

Ainda segundo o delegado, o assassino não foi coordenado e não há nenhum outro envolvido no caso. Uma perícia feita no celular do jovem não encontrou nenhum indício de premeditação do ataque nem que ele pertença a células neonazistas, mas, segundo a polícia, ele participava de grupos no Facebook de pesquisas satânicas.

Um laudo toxicológico acusou a presença de cocaína, cocaetileno (substância formada pela mistura de cocaína e álcool) e benzoilecgonina no sangue e na urina do rapaz. O delegado relatou que ele era usuário de drogas e que “já estava vendo coisas”.

“Ele começa a vender droga, procura afastar pessoas que poderiam impedir que levasse à frente essa vontade de consumo e venda. Então a gente acredita que ele possa ter pensado no policial [que tentou incriminar], que poderia ter feito algo contra ele”, destacou Esteves.

Ainda segundo o delegado, o jovem contou que tinha escolhido duas escolas para atacar, mas desistiu e decidiu invadir a creche. A ação dele lá dentro durou apenas 20 segundos, mas o suficiente para matar quatro crianças e ferir outras cinco. No entanto, em depoimento, ele disse que pretendia “matar uns 30″.

O matador será indiciado por quatro homicídios consumados, qualificados como motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa das vítimas e contra menores de 14 anos. Responderá ainda por outras cinco tentativas de homicídio com as mesmas qualificações.

Jovem invadiu pátio de creche, matou quatro crianças com uma machadinha e feriu outras cinco (Foto: Felipe Sales/NSC TV)

A chacina

O rapaz está preso desde o último dia 5, data em que invadiu à creche de Blumenau e matou quatro crianças. Depois de cometer a chacina, ele se entregou no Batalhão da Polícia Militar da cidade.

Conforme a Polícia Civil, o rapaz pulou o muro da unidade portando uma machadinha e se dirigiu ao pátio, onde um grupo de crianças estava reunido. Lá, ele as atacou e matou quatro delas e feriu outras cinco.

Segundo a polícia, o autor da chacina trabalhava fazendo entregas como motoboy e morava com a mãe, em Blumenau.

Ele já tinha ao menos quatro antecedentes criminais, entre eles por ter esfaqueado o padrasto e ferido seu cão. Ele também se envolveu em brigas em casas noturnas e já foi detido portando cocaína.

Crianças mortas durante chacina à creche de Blumenau, em Santa Catarina (Reprodução/Redes sociais)

LEIA TAMBÉM: