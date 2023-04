Jovem que diz ser Madeleine McCann quebra silêncio sobre investigação policial e faz acusação

Julia Wendell, que diz ser Madeleine McCann, voltou a contestar o teste de DNA que provou que ela é 100% polonesa e se pronunciou depois que a imprensa afirmou que seu celular foi apreendido para uma investigação.

Fia Johansson, que era sua representante e ajudou a investigar o caso para descobrir se a jovem de 21 anos era a britânica desaparecida, confirmou a informação sobre o aparelho que está gora em posse das autoridades.

Julia e Fia estão brigadas e a investigadora foi acusada de querer apenas fama e mentir sobre a procedência dos testes que solicitou.

Nas redes sociais, Julia fez publicou umas palavras dando a entender que todos estão mentindo e que ela não é investigada por nada.

“Pesquisem sobre mim. Ontem fui à delegacia para fazer um relatório sobre os crimes que a Fia fez comigo e ainda está fazendo. Perguntei a polícia se eles têm alguma investigação sobre mim e bem, eles não tem. Eu não permitirei que as pessoas façam falsas acusações sobre mim e também não aceitarei pessoas espalhando mentiras. Nunca vou desistir de descobrir a verdade. O mal nunca vencerá!”, escreveu no Instagram.

Julia, que atualmente está na Polônia morando com seu pai, passou um breve período na Califórnia com Fia. A polonesa ainda publicou um vídeo de um animal vestido com uma roupa rosa e disse em tom de brincadeira que “parecia ela fugindo de Fia no aeroporto”.

Reprodução (Instagram)

É importante recordar que a família de Julia afirma que ela precisa de ajuda psiquiátrica e nega todas as acusações de maus tratos e rapto. Fia, por sua vez, se defendeu dizendo que a jovem está decepcionada após descobrir que não existe possibilidade de que ela seja Madeleine McCann.

