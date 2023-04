Homem estupra mãe com demência em quarto de hospital

Um homem de 36 anos foi preso na tarde desta segunda-feira acusado de estuprar a própria mãe, que tem 78 anos e está acamada em um hospital de Brasília, segundo notícia do Correio Braziliense.

De acordo com a polícia, a mulher sofre de demência e tem diversos problemas de saúde e estava internada em uma ala privada do hospital.

A polícia descobriu o crime após uma denúncia anônima afirmar que o abuso sexual ocorria durante as madrugadas. Investigadores foram ao hospital e pediram para ver as câmeras de segurança do quarto, confirmando o estupro.

O suspeito, que vai responder por estupro de vulnerável, está desempregado e foi encontrado em sua casa, na Asa Norte da cidade. Durante a prisão, ele tentou resistir e agrediu os policiais, danificando uma das viaturas com um chute.

Diante da gravidade do caso, o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal que atendeu o caso optou por converter a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantir que ele permaneça detido enquanto o inquérito é concluído.

OUTRO CASO DE ESTUPRO

Uma adolescente de 14 anos foi estuprada por quatro jovens que estudavam na mesma escola que ela, em Silvânia, em Goiás. O estupro coletivo foi cometido por um maior de idade e três adolescentes, que após abusarem da menina a abandonaram embriagada, neste sábado.

Um dos adolescentes revelou à polícia que eles filmaram o abuso sexual com celulares.

A jovem foi internada com ferimentos nas partes íntimas e sangramento intenso e um exame médico confirmou que ela havia sido abusada. Todos os envolvidos foram detidos.