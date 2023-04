Cansada de furtos, dona de imóvel deixa cartaz com alerta para bandidos, em Goiânia: “Já levaram tudo”

Dona de imóvel invadido várias vezes deixa cartaz com aviso aos criminosos, em Goiânia, Goiás (Reprodução/TV Anhanguera/G1)

Depois de ter um casarão invadido quatro vezes apenas no último mês de março, em Goiânia, Goiás, a proprietária decidiu fazer um alerta inusitado aos criminosos. Ela mandou fazer um cartaz bem grande com a frase: “Não perca seu tempo. Não tem mais nada para roubar. Já levaram tudo, até as tomadas”.

Em entrevista ao site G1, Leila Rodrigues contou que o imóvel, localizado na Avenida T-9, no Setor Bueno, é seu desde 2009. Ele já foi alugado algumas vezes, principalmente para comitês políticos durante campanhas eleitorais, mas atualmente está vazio.

Mesmo sem ter moradores, Leila contou que os criminosos não param de invadir o local, de onde já levaram de tudo, até mesmo a fiação elétrica e as portas dos móveis planejados.

“Os fios roubaram há três anos. No ano passado colocamos novamente e em 15 dias roubaram tudo de novo”, contou a proprietária.

Leila destacou que o imóvel está disponível para venda, mas, enquanto isso, decidiu colocar o aviso para “poupar” novas ações criminosas, já que não há mais nenhum item lá dentro que possa ser roubado.

Casarão que é alvo constante de bandidos fica em avenida do Setor Bueno, em Goiânia, Goiás (Reprodução/TV Anhanguera/G1)

LEIA TAMBÉM: