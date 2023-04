VÍDEO: Após desentendimento por causa de pênalti, árbitro esfaqueia jogador em Minas Gerais; veja

Uma partida de futebol quase terminou em morte em Montes Claros, em Minas Gerais. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando o árbitro, de 47 anos, esfaqueou um jogador, de 25 (assista abaixo). O agressor fugiu em seguida, mas foi preso logo depois pela Polícia Militar. A vítima foi socorrida com várias lesões pelo corpo.

Árbitro esfaqueia jogador durante partida de futebol pic.twitter.com/sPn1tDf9Ae — Babilônia (@babiloniaam) April 17, 2023

O caso aconteceu na tarde de domingo (16), na Vila Oliveira. Testemunhas relataram à polícia que o jogador discutiu com o árbitro por causa da marcação de um pênalti. O filho do suspeito, de 14 anos, teria tentado encerrar a briga, mas os dois continuavam a se estranhar. Foi quando o rapaz entregou uma faca ao pai dentro do campo e o homem partiu pra cima da vítima.

O jogador, que sofreu várias lesões, foi socorrido por testemunhas e levado até o Hospital Universitário. O rapaz permanece internado, mas não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Já o árbitro, que fugiu com o filho em um carro, foi localizado pela PM logo depois. Ele alegou que agiu em legítima defesa após ter sido agredido por vários jogadores. O homem foi levado para a delegacia, onde foi lavrado um procedimento preliminar por lesão corporal, e liberado em seguida.

A Polícia Civil destacou que o caso segue em investigação e que a vítima deve ser ouvida nos próximos dias.

