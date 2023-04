“Várias invejosas”, diz mulher que vive trisal no Ceará sobre críticas que recebe nas redes sociais

Lary Ingrid, de 27 anos, vive há um ano um trisal com dois rapazes, no Ceará (Reprodução/Arquivo pessoal)

A influenciadora Lary Ingrid, de 27 anos, que vive há um ano um trisal com Ítalo Silva, de 25 anos, e João Victor, de 18 anos, em Fortaleza, no Ceará, contou como reage às críticas que recebe nas redes sociais. Em entrevista ao programa “Se Liga”, da TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo, ela disse que o relacionamento é alvo de “muita inveja” de gente que “faz coisa pior”.

“Tem muitos comentários nas redes sociais, porque saiu em umas páginas de fofoca, aí ficam várias invejosas — porque, para mim, é a pura inveja. Não conseguem nem um [homem], aí acham ruim quem tem dois”, disse Lary.

“Ninguém tem nada a ver com nossa vida. Ficam comentando ‘ai credo’, como se não tivessem amante ou feito coisa pior”, destacou a influenciadora.

Lary tem um filho com cada um dos esposos, além de outros dois de um relacionamento anterior. A mulher contou que já tinha uma relação estável de quase oito anos com Ítalo. João Victor entrou depois.

Segundo ela, quando lê os comentários negativos sobre o trisal nas redes sociais, apaga e bloqueia alguns perfis. Ela destacou que monitora com frequência os perfis dos três na web.

“Esse tipo de coisa eu prefiro nem absorver. Eu gosto de coisa boa. Coisa ruim eu finjo que não vejo. Fizeram uns comentários em uma foto de João, e eu disse para ele ‘apague todos os comentários ruins e agradeça os bons’. É assim que a gente tem de lidar na vida, porque gente podre tem um monte”, comentou ela.

Influenciadora Lary Ingrid e seus dois maridos, Ítalo Silva e João Victor (Reprodução/TV Verdes Mares)

Vantagens do trisal

Em entrevistas anteriores, a influenciadora foi perguntada sobre quem prefere ficar com ela no dia dos namorados, quando respondeu: “Quando os dois querem, a gente fica com os dois”, disse a influenciadora, segundo reproduziu o “G1″.

Lary disse ainda que cada um dos parceiros tem um jeito diferente. João Victor é tido como mais carinhoso, mas também mais briguento. Já Ítalo é quem ela considera que dá mais presentes e quem gosta mais de cuidar da casa.

Mesmo sem papel passado, já que as leis brasileiras não permitem a união entre três pessoas, Lary já havia citado as vantagens de conviver com dois companheiros. Segundo ela, são duas pessoas para lavar as louças e arrumar a casa para ela.

Ela citou também a melhora em sua saúde mental. “Não tenho mais depressão, não tenho mais tempo para ter depressão. São maridos.”

Lary assumiu ainda que já foi traída pelos dois homens e que não aceita que eles tragam outras mulheres para a relação, mas um terceiro homem seria bem-vindo.

