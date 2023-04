Após as demissões de diversos colaboradores da TV Globo que estamparam as notícias nos últimos dias, uma novidade foi anunciada recentemente, iniciativa que será aplicada em específico para os repórteres da GloboNews em cobertura ao vivo. Ficou curioso e quer saber mais?

De acordo com informações levantadas, a partir de agora, tais funcionários não contarão mais em todas as ocasiões com um profissional cinegrafista para realizar as gravações e terão que usar celulares para fazer as participações ao vivo.

Neste momento, apenas repórteres de Brasília receberiam o treinamento para poder utilizar o “Kit Mojo”, nome como é conhecido o equipamento visto na imagem a seguir:

Nada vai escapar da Globo: repórteres terão esta nova forma de trabalhar Reprodução - TV Globo

É importante ressaltar que embora chame a atenção, o kit já foi visto sendo utilizado por outros profissionais em oportunidades pontuais.

Por sua vez, a Globo comentou sobre a repercussão da utilização do equipamento e ressaltou que a contratação de profissionais cinegrafistas não está descartada: “Toda a Globo usa o chamado Kit Mojo, uma tecnologia móvel que usa celulares. Recentemente, muitos repórteres chegaram a Brasília para trabalhar em pontos de vivo fixos. Houve reunião para apresentar a tecnologia a eles, que será acrescentada aos pontos de vivo fixos já existentes. Contratações de cinegrafistas, quando necessárias, não deixarão de ser feitas”, afirmaram.

