Contra ataques em escolas, São Paulo terá ‘botão de pânico’

Além do reforço no policiamento das escolas em toda a cidade de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou que pretende disponibilizar ainda nesta semana um ‘botão de pânico’ em toda a rede municipal.

Segundo Nunes, o botão de pânico é um aplicativo para celular que será liberado para todos os gestores de escola e uma vez ativado aciona imediatamente a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e o serviço de emergência do SAMU. A ideia é que o sistema seja ativado mediante qualquer tentativa de ataque ou invasão de escola.

O prefeito de São Paulo disse que o recurso estará disponível para todos os docentes e para mais de 8 mil escolas das redes municipal, estadual e privada.

O botão do pânico integra o pacote de segurança escolar adotados após uma professora ter sido morta por um estudante em uma escola de São Paulo. Anteriormente, a administração municipal havia afirmado que mais viaturas da GCM seriam adquiridas para reforçar a ronda escolar e seriam realizadas atividades para fortalecer o vínculo entre as comunidades e as autoridades no combate da violência no âmbito escolar.

Homenagem à vitima

O Governo de São Paulo anunciou a mudança do nome de uma das estações do metrô da Capital para homenagear a professora morta no ataque à escola estadual Thomazia Montoro, em março, Elisabeth Tenreiro.

A atual estação Vila Sônia, da Linha 4-Amarela passará a ser chamada de Estação Vila Sônia Professora Elisabeth Tenreiro. A alteração da estação foi feito por meio de um abaixo-assinado de alunos do grêmio estudantil da escola.