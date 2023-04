Cidade de SP amplia a aplicação da vacina da gripe a mais grupos prioritários; veja quais são

A capital paulista amplia a vacinação contra gripe a novos grupos prioritários a partir desta segunda-feira (17). Agora, a imunização contra Influenza também será feita aos profissionais de saúde, da educação e das forças de segurança e salvamento.

As doses também já serão aplicadas para pessoas com deficiência permanente ou com comorbidades, trabalhadores do transporte coletivo urbano e rodoviário, trabalhadores das Forças Armadas, profissionais do sistema portuário, profissionais do sistema prisional e a população privada de liberdade, incluindo adolescentes.

A campanha de vacinação contra gripe começou na Capital no último dia 10, quando passaram a ser imunizadas as pessoas com mais de 60 anos, crianças (de 6 meses até 6 anos), gestantes, puérperas, imunodeprimidos e indígenas.

A vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e nas AMA/UBS Integradas, de segunda a sábado, das 7h às 19h.

De acordo com a prefeitura, até a última quinta-feira (13), mais de 218 mil vacinas já tinham sido aplicadas. No ano passado, a imunização atingiu 4,5 milhões de pessoas.

