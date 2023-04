“Atração sexual mútua”: Dani Alves faz nova declaração sobre acusação de estupro

O jogador brasileiro Dani Alves voltou nesta segunda-feira a se encontrar com o juiz que cuida do seu caso, a pedido de sua defesa, para apresentar sua última versão sobre a acusação de ter estuprado uma jovem no banheiro da boate Sutton, em Barcelona, na madrugada de 31 de dezembro do ano passado.

A nova declaração de Dani Alves não durou mais de trinta minutos e ele disse que realmente manteve relação sexual com a mulher que o acusa, mas foram “consentidas por ambas as partes” e que as versões que ele deu anteriormente foram feitas porque ele se preocupava com o que sua ex-mulher, Joana Sanz, pensaria dele.

Segundo Dani, houve uma “atração sexual mútua” e que enquanto dançavam ele propôs a ela que fossem juntos ao banheiro, onde ela praticou “felação” e em seguida fizeram “penetração vaginal”, ejaculando fora do corpo da jovem.

Segundo ele, a jovem ficou irritada quando ele propôs que ambos deveriam sair separados e por ele não dar mais bola para ela fora do banheiro, o que segundo ele ocorreu porque não a viu novamente.

A procuradora que participou da audiência questionou o acusado sobre como ele justificava, então, a lesão que a mulher apresentava no joelho, e Dani respondeu que ela se machucou por conta da posição que ficou enquanto praticava sexo oral nele.

O advogado de defesa de Dani Alves, Cristobal Martell, pediu que o jogador focasse durante seu depoimento na “atração sexual” que ambos tiveram ainda no quarto privado, antes de descerem para o banheiro.

Na saída, Martell disse que ficou satisfeito com a declaração de Dani Alves, segundo ele “clara e contínua” e que pretende apresentará nos próximos dias outro pedido para liberdade provisória de seu cliente.