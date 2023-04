Você é um profissional de finanças 5.0? Saiba os detalhes dos perfis mais procurados no mercado

Os profissionais da área de finanças enfrentam novos desafios, já que o mercado exige que eles tenham conhecimentos que vão além do domínio de planilhas, análises financeiras e cálculos. Agora, eles precisam também ter familiaridade com a área de tecnologia, principalmente no que se diz respeito a sistemas, análise de dados, inteligência artificial, cibersegurança, automação e linguagens de programação.

O perfil acima corresponde ao chamado especialista de finanças 5.0, que é um dos profissionais mais buscados pelas empresas atualmente, conforme um levantamento da Michael Page, consultoria especializada em recrutamento de média e alta gerência, integrante do PageGroup.

“O mercado financeiro está cada vez mais próximo da tecnologia, provocando uma corrida das empresas do setor em busca de profissionais que contribuam para aumentar a eficiência operacional e desenvolver novos produtos e serviços financeiros. A adoção de novas tecnologias pelo setor tem possibilitado a automatização de processos financeiros, a análise de dados em grande escala para tomada de decisão baseada em evidências, além da personalização da experiência do cliente. Áreas consideradas transacionais, como contabilidade e fiscal, passarão por um forte investimento em automação”, afirma Lucas Papa, gerente executivo da Michael Page.

“Quanto às habilidades comportamentais, será requisitado ao profissional de Finanças 5.0 ter foco no cliente, pensamento criativo para encontrar soluções simples para problemas complexos, além de trabalhar em equipe com interface com profissionais de tecnologia em um mesmo projeto”, pontua Papa.

Para estruturar equipes que acompanhem as transformações digitais no setor financeiro, as empresas poderão investir na capacitação de seus funcionários, por meio de treinamentos e oportunidades de aprendizado para desenvolver habilidades técnicas e soft skills; ou contratar profissionais do mercado.

Veja abaixo alguns dos domínios esperados do profissional de finanças 5.0: